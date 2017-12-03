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Yamaç paraşütçüleri Ali Dağı'na meyve tohumu attı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesindeki Ali Dağı'ndan havalanan yamaç paraşütçüleri, bölgeye meyve tohumları attı. İç Anadolu Ağaçlandırma Erozyonla Mücadele Eğitim ve Dostluk Vakfı (İÇEM) ile Extreme Kayseri Topluluğu...

Yamaç paraşütçüleri Ali Dağı'na meyve tohumu attı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesindeki Ali Dağı'ndan havalanan yamaç paraşütçüleri, bölgeye meyve tohumları attı.

İç Anadolu Ağaçlandırma Erozyonla Mücadele Eğitim ve Dostluk Vakfı (İÇEM) ile Extreme Kayseri Topluluğu tarafından düzenlenen, "Çekirdekten Ağaca" projesi kapsamında, 50 paraşütçü yanlarına aldıkları tohumları Ali Dağı'ndan atladıkları sırada doğaya bıraktı.

Extreme Kayseri Topluluğu üyesi Tugay Kekeç, atlayış öncesinde yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıldır paraşütle uçtuğunu, bu projenin en anlamlı çalışmalarından biri olduğunu söyledi.

Bu çalışmayı doğayı canlandırmak amacıyla yaptıklarını belirten Kekeç, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 50 civarında yamaç paraşütçümüz var. Singele ve tandem uçuşu yapacaklarla bugün doğaya tohum atacağız. Halkın içinden yapılacak çekilişle pilotlarımızla beraber vatandaşlarımızla gün boyu uçuşlarımız olacak. Uçuşlarımız Ali Dağı'ndan yani yaklaşık 2 bin fitten gerçekleştirilecek. Amacımız, atacağımız tohumlar sayesinde doğayı yeşillendirmek, çıkan yangınlar sonucu Ali Dağı'nda oluşan kuraklığı gidermek. Yukarıdan tohumları atacağız ve bu tohumlar yeşermeye başlayacak."

İÇEM Vakfı Genel Sekreteri Selçuk Şahin de böyle bir projenin içinde bulunduğu için heyecanlı olduğunu söyledi. Şahin, "Buradaki amacımız, çekirdeklerin doğaya kazandırılması için farkındalık oluşturmak. Halka, çekirdeklerin çöp değil, doğayla buluşturulması gereken bir değer olduğunu anlatmak amacıyla bu etkinliği yaptık." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
"çekirdekten Ağaca"İÇEM
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