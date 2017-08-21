Yamaç paraşütçülerinin yeni mekanı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki 1300 rakımlı Hasan Dağı, yamaç paraşütü tutkunlarından ilgi görüyor.

Çeşitli illerden bölgeye gelen macera tutkunları, traktörlerle yaklaşık yarım saatlik yolculuğun ardından tepeye ulaşıyor.

Yamaç paraşütçülerinin uğrak yeri haline gelen 1300 rakımlı dağa çıkanlar, burada güzel manzara eşliğinde uçuş yapma imkanı buluyor.

İstanbul Sportif Havacılık Kulübü üyesi Hasan Kırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeyi çok sevdiklerini söyledi.

Tepeye çok zor şartlarda çıktıklarını dile getiren Kırlı, "Yetkililerden isteğimiz, buranın mesire alanı ilan edilmesidir. Paraşütle atlamaya çok uygun, dikine 600 metre irtifalar alabiliyoruz. Köy halkına ve muhtara çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok güzel karşılıyorlar." diye konuştu.

Paraşütçü Erdal Kuzey de bölgenin mesafe uçuşları için ideal olduğunu vurgulayarak, "Marmara Bölgesi'nde belki de burası tektir. Buranın en büyük eksikliği yol. Sahip çıkılması ve korunması gereken bir yer. Burada özellikle kuzey ve kuzeybatı rüzgarlarında Eskişehir'e doğru ciddi mesafeler yapacağımıza inanıyoruz. Bununla ilgili denemelerimiz oldu. Çok büyük ilgi var." dedi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da "Bu spora ilgi duyan herkesi Gölpazarı Çengeller köyü Hasan Dağı'na bekliyoruz. Bu adrenalini hep birlikte yaşayalım. Süper bir duyguyla hep beraber uçalım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bölgede 12 paraşütçünün atlayış yaptığı etkinlikte, renkli görüntüler oluştu.