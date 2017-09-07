Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Yan dükkanın güvenlik kamerasını düşünemedi

- Adana'da girdiği iş yerinde güvenlik kamerası olduğu düşüncesiyle bilgisayar kablolarını koparıp dükkandaki elektrikli bisikleti çalan zanlı, yan taraftaki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi

Yan dükkanın güvenlik kamerasını düşünemedi

ADANA (AA) - Adana'da bir işyerinden elektrikli bisiklet çalındı.

Merkez Çukurova ilçesinde Mavi Bulvar'da emlakçılık yapan Görkem Cihan, sabah dükkana geldiğinde iş yerinin kapısının kilidinin kırıldığını, şarja bıraktığı elektrikli bisikletin yerinde olmadığını gördü.

Cihan'ın polise haber vermesi sonucu olay yerine gelen polis, çalışma başlattı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası olmayan dükkana giren zanlının, iş yerinde güvenlik kamerası olabileceği düşüncesiyle kayıt yaptığını düşündüğü bilgisayar ve modemin kablolarını kopardığını belirledi.

Polis, çevrede yaptığı araştırmada ise yan taraftaki iş yerinin güvenlik kamerasında zanlı ve hırsızlık anının görüntülerine ulaştı.

Zanlının yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, iş yerinin önüne gelen zanlı, camdan içeriye bakıp, kilitli kapıyı kontrol ediyor. Çevreyi gözden geçiren zanlı, yanında getirdiği bir aletle kapıyı açıp içeri giriyor. Yaklaşık 10 dakika dükkanda kalan zanlı, iş yerinden çıkardığı elektrikli bisiklete binip olay yerinden uzaklaşıyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdanaGüvenlik KamerasıHIRSIZLIK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5