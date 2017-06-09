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Yanan araca müdahale sırasında tüp patladı

- Çorum'un Osmancık ilçesinde park halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında araçta bulunan piknik tüpü patladı - Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken park halindeki bir otomobilde ve yakındaki kömürlükte hasar oluştu

Yanan araca müdahale sırasında tüp patladı

ÇORUM (AA) - Çorum’un Osmancık ilçesinde park halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında araçta bulunan piknik tüpü patladı.

İlçeye bağlı Tepeyolaltı köyünden merkeze yolcu taşıyan köy muhtarı Mesut Şentürk'e (46) ait 19 M 5156 plakalı minibüs, 5. Sahil Çıkmazı'nda park halindeyken alev aldı.

İhbar üzerine İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında araçta bulunan iki piknik tüpünden biri büyük gürültüyle patladı.

Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken park halindeki bir otomobil ile yakındaki kömürlükte de hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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Araç YangınıÇorumOsmancık
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