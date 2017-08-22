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Yanan evde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

- Başkentte yangından itfaiye ekiplerince kurtarılan 3 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı

Yanan evde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde yanan evde mahsur kalan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına müdahale eden ekipler, vatandaşların bilgi vermesi üzerine evde bulunan 3 yaşındaki Özkan E'yi kurtardı.

Dumandan etkilenen çocuk, 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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