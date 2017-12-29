Yanan evin sadık bekçilerine çok sayıda talip var

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da, bir ay önce çıkan yangında evleri yanan ve o günden beri kendilerine ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin, günlerce evin enkazını bekleyen 4 köpeğini sahiplenmek isteyen çok sayıda vatandaş, belediyeye başvurdu.

Bürme köyünde kış aylarında sadece Fazıl Çataloğlu ve ailesinin yaşadığı Kuzören Mahallesi'nde 29 Kasım'da çıkan yangında, evleri tamamen yanan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'na tüm arama çalışmalarına rağmen bir aydır ulaşılamadı.

Üç kişinin tutuklandığı olayla ilgili soruşturma sürerken, evin enkazından günlerce ayrılmayan Çataloğlu ailesinin dört köpeği Kastamonu Belediyesi tarafından hayvan barınağında koruma altına alındı.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barınakta, hayvanlara özenle bakıldığını söyledi.

Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nin yaklaşık 500 köpek ve 250 kediyi barındırabilecek kapasitesi olduğunu bildiren Babaş, başıboş köpek ve kedileri, aşılarını, kısırlaştırma, tedavi ve bakımlarını yaptıktan sonra ait oldukları yere bıraktıklarını belirtti.

Sokak hayvanlarını rahat ettirmek için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Babaş, "Burada köpek ve kedi bakıcıları var. Veterinerimiz devamlı burada. Ameliyathane, ameliyat sonrası süreci geçirecekleri yerler bulunuyor." dedi.

Hayvanların bakımı için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Babaş, "Kastamonu merkez başta olmak üzere 19 ilçe ve köylerini kapsayacak şekilde bakımevi kuruyoruz. Başıboş gezen tüm sokak hayvanlarının burası kurtuluşu olacak. Tedavileri ve bakımı yapılan bir yer haline gelecek." diye konuştu.

Bürme köyünde yaşanan olayın herkesi üzdüğünü ifade eden Babaş, "Bürme köyünde istemediğimiz hadiseler meydana geldi. Televizyonlardan köpeklerin aç ve susuz kaldığını gördük. Hemen bu duruma müdahale ettik. Önce köye mama gönderip orada ailenin köpeklerini doyurduk. Daha sonra orada yaşayamacaklarını düşünerek alıp burada bakımevine yerleştirdik." şeklinde konuştu.

Çataloğlu ailesine ait dört çoban köpeğinin bakım ve tedavilerinin barınakta yapıldığını, hayvanları sahiplenmek isteyenler olduğunu anlatan Babaş, şunları kaydetti:

"Şu anda bakımları ve tedavileri yapılıyor. Köpekleri sahiplenmek isteyen çok sayıda vatandaş var. Şu ana kadar 100'e yakın kişi belediyemizi arayarak, köpekleri sahiplenmek istediğini bildirdi. Bakımları yapıldıktan sonra öncelikle ailenin yakınları ve mirasçılarına sahiplenmek isteyip istemediklerini soracağız. Eğer onlar talip olmazsa diğer isteyenlere vermeyi planlıyoruz."