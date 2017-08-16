Yanan fabrikadaki kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

GAZİANTEP (AA) - 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir iplik fabrikasında önceki gün çıkan ve 15 saat süren çalışmayla söndürülen yangının ardından kendisinden haber alınamayan işyeri sahibini arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD, UMKE, itfaiye ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşlerinden 100 kişilik ekip, hem enkaz kaldırıyor, hem de kayıp Tuncay Kara'yı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Arama ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı fabrikada inceleme yapan Büşükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, aramalara, sonuç alana kadar devam edeceklerini söyledi.

100 kişilik ekip kurarak fabrika sahibini enkaz arasında aramaya başladıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:



"Arama çalışmalarımızın ikinci günü. Dünden beri de yoğun bir şekilde arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün AFAD ve itfaiye ekiplerinin yanına UMKE'yi de dahil ettik. İşyeri sahiplerinin elemanları, Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ve elemanları dahil yaklaşık 100 kişilik bir ekiple arama tarama faaliyetlerimiz devam ediyor. Aranacak yerleri dün sekiz bölüme ayırmıştık, alanın yaklaşık yarısını dün bitirdik sayılır. Bugün de geri kalan kısmını çalışacağız. Fabrika sahibi Kara'nın içeri girdiği görüldüğü iddia edilen başta depo olmak üzere tüm alanlara yoğunlaşıyoruz. Bugün akşama kadar planladığımız tüm alanların taramasını tamamlayacağız. Ondan sonra da içerde kalan suyu deşarj edip orada bir arama yapacağız. Yani hedefimiz bu iki gün boyunca akşama kadar kendisinin görülmüş olduğu veya ulaşabileceğimizi düşündüğümüz noktaları ince arayarak devam edeceğiz. Enkaz kaldırmayı da bu dikkatle ele alıyoruz. Acaba bir bilgiye, bir emareye ulaşabilir miyiz diye çalışmalara devam edeceğiz"

Gaziantep 1. OSB'de bir iplik fabrikasının deposunda, pamuk ve elyaf malzemelerinin bulunduğu bölümde önceki gün akşam saatlerinde çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Yangın yaklaşık 15 saat süren çalışmayla söndürülmüş, dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ile 3 işçi kentteki bazı hastanelere kaldırılmıştı. Yangın sırasında içeriye girdiği belirtilen fabrika sahibi Tuncay Kara'dan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.