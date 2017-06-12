Yanan ormanlar yeniden yeşeriyor

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, İzmir ve Manisa'da geçen yıl çıkan yangınlarda bin 39 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü belirterek binden fazla futbol sahası büyüklüğündeki alanın yeniden ağaçlandırıldığını söyledi.

Aybal, 2017 yılı yangın sezonu ve ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili yangın söndürme helikopterinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege Bölgesi'nin zengin orman alanlarına sahip olduğunu, 1 Haziran-31 Ekim dönemini kapsayan yangın sezonuna hazır olduklarını ifade etti.

Geçen yıl, önceki yıllara göre yangınların daha etkili olduğunu, bunun mevsim koşullarından kaynaklandığını dile getiren Aybal, İzmir ve Manisa'da çıkan yangınlarda 2013'te 863 hektar, 2014'te 270 hektar ve 2015'te 265 hektar alan zarar görürken geçen yıl 377 yangında bin 39 hektar alanın hasar gördüğüne dikkat çekti.

Özellikle Buca Yıldız Mahallesi ve Seferisihar Orhanlı Mahallesi'nde etkili olan ve aynı gün çıkan yangınların büyük zarara neden olduğuna işaret eden Aybal, "Yıldız Mahallesi'nde 274 hektar, Orhanlı Mahallesi'nde ise 458 hektarlık alan hasar gördü. Yanan veya zarar gören tüm arazilerde ağaçlandırma çalışmalarını 1 Mart itibarıyla tamamladık. Biz 1 hektarı yaklaşık 1 futbol sahası büyüklüğü ile tanımlıyoruz. Bu hesaba göre binden fazla futbol sahası büyüklüğündeki tahrip olmuş sahayı ağaçlandırmış olduk." dedi.

Yanan bir ormanın eski halini alması için 60 yıl, genç bir orman olması için ise 30 yıl geçmesi gerektiğini kaydeden Aybal, yeni sezonda vatandaşların orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmasını istediklerini söyledi.

- Erken uyarı sistemi

Orman yangınlarına müdahalede hızlı hareket etmenin büyük öneminin bulunduğuna işaret eden Aybal, 177 orman yangını ihbar hattına gelen ihbar sayılarındaki artışın sevindirici olduğunu dile getirdi.

Orman yangınlarına karşı erken uyarı sistemi sayesinde önceden tedbir alma imkanı yakaladıklarını bildiren Aybal, şu bilgileri verdi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile ortak hayata geçirdiğimiz erken uyarı sistemi var. Bu sistem oluşabilecek meteorolojik olayları anlık olarak aktarıyor. Buna göre risk haritasını çıkarıyoruz ve sabit olan ekiplerimizi tehlikenin daha fazla olduğu noktalara kaydırıyoruz.

Söndürme helikopterlerimiz ihbardan sonra en geç 7 dakika içinde havalanmak zorunda. Aynı anda yer ekiplerimiz de yangına müdahale ediyor. Bölgemizde 161 merkezde ekiplerimiz bulunuyor, 66 kule ile ormanlar 24 saat izleniyor."

Aybal, geçen yıl yanan sahaların dışında 3 bin 400 hektarlık alanda daha ağaçlandırma yaptıklarını, her yıl 6 ila 6,5 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek İzmir ve Manisa'daki orman varlığının arttığını sözlerine ekledi.



