Yanarken hareket eden minibüs korkuttu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan köfteci minibüsü kullanılamaz hale geldi.
Karaçulha Mahallesi Toptancı Hali yolunda Adem Karadağ'a ait park halindeki köfte satışı yapılan minibüste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek aracı saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sırasında, alevler içerisinde kalan minibüs hareket etmeye başladı. Bazı vatandaşların tekerleklerinin önüne taş koymaya çalıştığı minibüs bir süre sonra durdu.
Vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Minibüs, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.