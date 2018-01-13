Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Yanarken hareket eden minibüs korkuttu

- Muğla'da park halindeyken yanan ve bu sırasında hareket eden minibüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yanarken hareket eden minibüs korkuttu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan köfteci minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Karaçulha Mahallesi Toptancı Hali yolunda Adem Karadağ'a ait park halindeki köfte satışı yapılan minibüste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek aracı saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sırasında, alevler içerisinde kalan minibüs hareket etmeye başladı. Bazı vatandaşların tekerleklerinin önüne taş koymaya çalıştığı minibüs bir süre sonra durdu.

Vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Minibüs, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FETHİYEİtfaiyeKöfteci MinibüsüMinibüs YangınıMuğlaSöndürme
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5