Yangın gözetleme tepesi paraşütçülerin

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'nin Çameli ilçesindeki Yaylacık Dağı'nda yangın gözetleme kulesinin bulunduğu tepe, profesyonel yamaç paraşütçülerinin gözde yeri oldu.

Çameli Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Yaylacık yangın gözetleme kulesinin önündeki alan düzenlenerek, uçuş pistine dönüştürülündükten sonra profesyonel yamaç paraşütçülerini ağırlamaya başladı.

Konumu, her daim rüzgarlı oluşu ve dünyada 4 yöne uçuş gerçekleştirilebilen ender paraşüt merkezleri arasında gösterilmeye başlanan Yaylacık Dağı pisti, adrenalin tutkunu misafirlerini ağırlıyor. Alanda her yıl binlerce yerli ve yabancı turist yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştiriyor. Pistten yamaç ve yelken kanatla havalanan sporcular ilçenin muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Pilotlar zaman zaman yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.

İlçede tek ve çift kişilik atlayış gerçekleştiren sporcular, kuş bakışı eşsiz güzellikteki manzarayı yaklaşık 50 dakika izledikten sona ilçe merkezine iniyor.

- Şampiyona için hazır

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yaylacık Dağı'nda organize edilen şampiyonalarla birlikte yamaç paraşütünde bir marka olma yolunda ilerlediklerini anlattı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun destekleriyle uçuş yapılan alanın belediyeye tahsis edildiğini aktaran Arslan, Çameli'de bu yıl beşincisini yapacakları Uluslararası Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Arslan, Yaylacık Dağı'ndaki pistten hem Türkiye hem de dünya yamaç paraşüt yarışmaları yapmak istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Çameli artık paraşüt ve yelken kanat sporcularının gözdesi haline geldi. Sporcular çok memnun. Buradaki pistimiz dünyada 4 yöne uçuş yapılan ender pistlerden birisi. Şu anda Norveç'ten Güney Amerika'ya kadar bir çok sporcumuz buraya gelerek uçuş gerçekleştiriyor. Yabancı sporcular Yaylacık Dağı pistinin çok önemli bir yer olduğunu bizzat kendileri söylüyor."

Arslan, belediye ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) işbirliğiyle ekim ayında Karadağ bölgesinde yamaç paraşütü pilotu eğitimi verileceğini aktardı.

- Paraşütçüler çok beğeniyor

Tokat'tan gelen Serdar Saçlı, ilk defa Çameli'de uçuş gerçekleştirdiğini, uçuş pistini çok beğendiğini belirterek, "Türkiye'nin her alanında uçtum ben. Geçen ay Antalya'da bir uçuş gerçekleştirdim. Denizli'nin bütün bölgesinin yamaç paraşütü uçuşları için uygun olduğunu gördük. Bu sporun burada gelişmesi için ilgili kurumlara söylüyoruz." dedi.

Rusya'dan gelen Angele Markof da pist alanını oldukça beğendiğini dile getirerek, "Ben bu alanı çok sevdim. her bölgesinden uçuş yapılabiliyor. Bence bir tarafı çok tehlikeliydi. Diğer taraflar ise harikaydı. Burası özellikle paraşüt sporcuları için çok güzel bir yer. Başlangıç pilotları açısından tehlikeli olabilir. Ama profesyoneller için gayet güzel bir yer." ifadelerini kullandı.



Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim gören Burak Kara, yarışmalara katılmak için geldiğini, burada dört taraflı uçuşlar yapılabilmesinin çok büyük avantaj sağladığını söyledi.

Serdar İlker de paraşütün havalanması için bölgedeki hava akımlarının mükemmel olduğunu ifade ederek, "Yüksek irtifaya çıkmak için uygun bir rüzgar var. Dolayısıyla bu açılardan baktığımızda bizim için önemli yerlerden bir tanesi Yaylacık Dağı pisti uçuş kalitesi olarak harika bir yer." değerlendirmesinde bulundu.