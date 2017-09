"Yangın savaşçıları"nın günlerdir alevlerle mücadelesi

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 10 Eylül'de çıkan ve Bilecik'in Bozüyük ilçesine sıçrayan orman yangınını kontrol altına alabilmek için 5 gündür canla başla çalışan ekipler, evlerinden uzakta fedakarca görevlerini yapıyor.

Domaniç'te başlayan ve Bozüyük'e sıçrayan yangının söndürülmesi için yoğun bir çalışma temposuna giren orman işçilerinden bazıları bir önceki yangından bu bölgeye geldi.

Toplam 2 uçak, 16 helikopter, 101 arazöz, 8 dozer ile müdahale edilen yangının, büyük bir alanı kapsaması nedeniyle zorlu bir mücadele veren orman işçileri, 5 gündür evlerinden uzak. Alevlerin içinde gece gündüz özveriyle çalışan işçiler, başka bir yangın olmaması durumunda evlerine ve ailelerine dönme planı yapıyor.

Bursa Orman Bölge Müdürü Arif Can, yangına müdahale eden çok sayıda ekip olduğunu söyledi. Can, Kütahya ve Bilecik'teki iki yangına 850 personelle bölgede olduklarını hatırlatarak, "Yangının etrafını kuşattık. Yangının içinde tabii ki kökler var. Kökler bir hafta, on gün tütecek, duman çıkacaktır. Çalışmalarımız devam edecek." dedi.

- Belki daha da evlerine gidemeyecekler

Fedakarca çalışan işçilere teşekkür eden Can, "Çalışmalarımızda özellikle orman yangın işçilerimiz çok fedakarlık yaptılar. Evlerine belki onlarca gün gitmeyecekler. Bu işin zorluğu bu. Bize destek sağlayan köylerimiz, belediyelerimiz, Sayın Valimiz, herkes elinden geleni yaptı. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gün boyunca onlarca ağaç keserek yangının önüne set çekilmesinde yardımcı olan Dodurga Belediyesi çalışanı Ahmet İncesu, vicdanların sızladığını anlatarak, "Kestiğimiz ağaçların sayısını bilmiyoruz. Paletli iş makineleriyle yangın yayılmasın diye yol çalışması yapıldı, biz de onların önünden ağaçları kestik. Vicdanımız sızlıyor tabii ki kesmek güzel bir şey değil ama diğer ağaçları kurtarmak için mecburen kestik." diye konuştu.

- "İş kapımız ormanlar"

Murat Dere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Barış Kahraman ise büyük bir felaketin atlatıldığını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Buna şükür, bu haliyle kaldığına şükrediyoruz. Tüm çevre köylüler olarak yoğun bir çaba sarf ettik. Elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalıştık. Mağduriyetimiz bizim iş kapımız ormanlar. Bizim yaklaşık 5 yıllık emvalimiz, planlı şekilde üretim yapacağımız bölgelerdeki ağaçlar bir seferde yandı, kül oldu. Tüm çevre köyler, kooperatifler fedakarlık gösterdi. Bu ormanlar hepimizin sonuçta."

Çalışmalara yardımcı olan Levent Bahçeli de yangının kontrol altına alınmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Olmaması gerekiyordu ama maalesef çok yazık oldu. Bugün durmuş olması biraz sevindirdi bizi. İnşallah devamı gelmez, burada kalır diyoruz. Manzara anlatılmaz, çok kötü bir şeydi içine girdik. Bilmiyorum kelimelerle nasıl anlatılır anlatılmaz. Ben ilk defa yangının içinde kaldım. Daha önce yaşamamıştım ama gerçekten Allah düşman başına bile vermesin. Kötü bir durum." görüşlerini aktardı.