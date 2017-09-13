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"Yangın savaşçıları"nın yemeği köylü kadınlardan

- Kütahya'nın Domaniç ilçesinde pazar gününden bu yana devam eden orman yangınına müdahale eden ekipler için civar köylerdeki kadınlar gözleme, kabartma, ayran ve çay hazırlıyor - İlçe sakinlerinden Özoğul: - "Yangınımız büyük, acımız büyük. 20 kadınla biz burada başka arkadaşlarımız başka yerlerde, jandarmamıza, itfaiyemize, tüm çalışanlarımıza gözleme, ayran çay yapıyoruz"

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde pazar günü çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplerin yanı sıra jandarma, itfaiye ve sağlık görevlilerine civar köylerdeki kadınlar, hazırladıkları yiyecek ve içecekler ile destek oluyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, pazar günü ilçenin Çukurca beldesi yakınlarında başlayan orman yangını, zaman zaman kısmen kontrol altına alınsa da rüzgarın etkisiyle geniş bir alanda etkili oluyor.

19 orman bölge müdürlüğünden gelen yüzlerce orman işçisi, itfaiye, sağlık ve jandarma görevlileri, bölgede gece gündüz demeden büyük bir özveriyle yangınla mücadele ediyor.

Yeşilin alevler arasında küle döndüğünü gören civar köylerdeki vatandaşlar da ellerinden geldiğince görevlilere yardımcı olmaya çalışıyor.

Çukurca beldesinde adeta seferberlik ilan eden kadınlar, her mahallede gruplar halinde, yangınla neredeyse hiç uyumadan mücadele yürüten ekip ve görevlilere gözleme, kabartma, ayran ve çay hazırlıyor.

İlçe sakinlerinden Ayşe Özoğul, kadınlar olarak yangınla mücadele eden görevlilere ve diğer ekiplere yiyecek ve içecek hazırladıklarını söyledi.

Özoğul, ormanın alevlere teslim olmasını üzüntüyle izlediklerini belirterek, "Yangınımız büyük, acımız büyük. 20 kadınla biz burada başka arkadaşlarımız başka yerlerde, jandarmamıza, itfaiyemize, tüm çalışanlarımıza gözleme, ayran çay yapıyoruz." dedi.

Sabaha kadar kabartma, akşama kadar da gözleme yaptıklarını ifade eden Azime Tanrıverdi ise "Allah'ın izniyle jandarmamıza, tüm çalışanlarımıza aç kalmasın kimseye muhtaç olmasın diye evlerimizde ne var ne yok topladık. Dağlarımız yandı, ciğerimiz yandı. Yaylalarımız gitti. Çok üzülüyoruz, çok ağlıyoruz. Yapacak bir şey yok, olan oldu." diye konuştu.


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DOMANİÇKütahyaOrman Yangını
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