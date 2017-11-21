Yangında mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir binanın teras katında çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çift itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ-Keban karayolunun Eskiköprü mevkisinde bulunan 3 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında apartman sakinlerinden Kemal ve Kibriye San çifti, duman nedeniyle teras katında mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü ve mahsur kalan yaşlı çifti binadan çıkardı.
Dumandan etkilenen San çifti ile bir itfaiye eri 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.