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Yangından kaçamayan yaralı kedi tedavi edilecek

- Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan ve Zeytinköy Mahallesi'nin tamamını etkileyen orman yangınında, evin duvarına sıkıştığı için yangından kaçamayan yaralı kedi, Bodrum Hayvanseverler Derneği üyeleri tarafından tedavi için Bodrum'a götürüldü

Yangından kaçamayan yaralı kedi tedavi edilecek

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan ve Zeytinköy Mahallesinin tamamını etkileyen orman yangınında, evin duvarına sıkıştığı için yangından kaçamayan yaralı kedi, Bodrum Hayvanseverler Derneği üyeleri tarafından tedavi için Bodrum'a götürüldü.

Akbük Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle Zeytinköy Mahallesi'ne sıçrayarak genişleyen orman yangınından, mahalledeki büyük ve küçükbaş hayvanların yanı sıra kedi ve köpekler de etkilendi.

Yangının ardından bölgeye mama yardımında bulunmak için gelen Bodrum Hayvanseverler Derneği üyeleri yanmış bir evin duvarına sıkışarak yangından kaçamayan yaralı bir kedi bulunduğunu fark ederek korumaya aldı.

Kediye ilk müdahaleyi olay yerinde şırınga ile su ve ayran vererek yapan hayvanseverler, özel bir kafese aldıkları yaralı kediyi tedavi için Bodrum'daki bir veterinere götürdü.

Bodrum Hayvanseverler Derneği üyesi Filizcan Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve diğer yavruların kaçıp kurtulduğunu ancak yaralı halde aldıkları yavru kedinin duvar arasına sıkıştığı için kaçamadığını ve burada yaralandığını söyledi. Akın, ilk etapta yavru kediye su ve ayran içirebildiklerini, ancak durumu kötü görünen kediyi tedavisi için derneklerinin Bodrum'daki bir veteriner hekime teslim edeceklerini söyledi.

Dernek olarak bölgeye gelerek yaralı hayvan olup olmadığını araştırdıklarını belirten Akın, "Bir kişi de kendisinde yanık halde yaralı bir kedi olduğunu söyledi. Gidip kendisinden aldık yavru kediyi, tedavisi için götüreceğiz." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
KediMuğlaOrman YangınıZeytinköy
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