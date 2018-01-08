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Yangından korkan çocuğu sağlık görevlisi sakinleştirdi

- Bolu'da, evlerinde meydana gelen yangın nedeniyle korkan ve paniğe kapılan çocuğu sağlık görevlisi sakinleştirdi

Yangından korkan çocuğu sağlık görevlisi sakinleştirdi

BOLU (AA) - Bolu'da evlerinde meydana gelen yangın nedeniyle korkan ve panik yaşayan çocuk, sağlık görevlisi tarafından sakinleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Aşağısoku Mahallesi Haydarlar Sokak üzerinde bulunan Süleyman Çelik'e ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, odunluğun yanında bulunan tek katlı eve sıçrayınca olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında odunluk kullanılamaz hale gelirken evin çatısında maddi hasar oluştu.

Bu esnada dedesi Süleyman Çelik ile evde bulunan 11 yaşındaki Tuğba Çelik, korkarak baygınlık geçirdi. Çelik, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakında bulunan bir evin bahçesindeki banka oturtuldu.

112 Acil Servis görevlisi, korkudan titreyen çocuğu sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı.


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