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Yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti

- Çorum'da komşusunun evinde çıkan yangına müdahale ederken traktör ile ilaçlama makinesi arasında sıkışan kişi öldü

Yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi, komşusunun evinde çıkan yangına müdahale ederken traktör ile ilaçlama makinesinin arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Seyirçayı köyünde bir evde yangın çıktı. Ekrem Arıcı (60), traktörünün çektiği zirai ilaçlama makinesinin tankına su doldurarak yangın çıkan komşusunun evine gitti.

Yangına müdahale etmeye çalışan Arıcı, traktör ile ilaçlama makinesinin tankı arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Arıcı'nın cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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ÇorumİskilipKazaYangın
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