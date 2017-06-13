Yangınla mücadele robotu kayıpları asgariye indirecek

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencileri tarafından sensörleri sayesinde algıladığı yangına otomatik ya da bir operatör yardımıyla otonom müdahale eden "yangınla mücadele robotu" geliştirildi.

ESOGÜ öğrencileri Gökhan Ayaz, Enes Buğra Şahin, İrem Yılmaz, Melike Durceylan ve Emre Şener, "motor dizayn" dersi kapsamında yangında insanın ulaşmasında zorluk çekebileceği yerlere kısa sürede müdahale edip, can ve mal kaybını en aza indirebilmek için üç ay gibi bir sürede robot tasarladı.

Tasarlanan "yangınla mücadele robotu", bir fabrika ya da iş yerindeki dedektörler tarafından gaz algılandığında kendisine gelen sinyalle otomatik olarak söz konusu bölgeye gidiyor. Robot etrafındaki alev ve sıcaklık sensörleri sayesinde yangın çıktığını algıladığında üzerindeki tüple alevi söndürüyor.

- "İnsana gelebilecek zararı en aza indirecek"

Operatörün doğrudan müdahalesi gerektiği yangınlarda da uzaktan kumandalı mod devreye giriyor ve böylelikle yangına müdahale sağlanıyor. Robot, yangında insana verilecek zararı en aza indiriyor.

Öğrencilerin proje danışmanı, ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fuat Birsağlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin yangınla mücadelede insan gücünü en aza çekecek bir robot tasarladığını belirtti.

Robotun tasarımında iki özellik ortaya koyduklarını ifade eden Birsağlık, "Robot otonom olarak yangın algıladığında gidip gelen sinyale göre müdahale ediyor. Uzaktan kumanda aracılığıyla operatör vasıtasıyla da yangınla mücadele ediyor. Yangınla mücadelede insana verileceği ön görülen zararı en aza indirmeyi planladık. Arkadaşlarımız bu robotu üç ayda geliştirdiler. Özellikleri açısından daha da geliştirebilir bir modele sahip." diye konuştu.

- "Kısa sürede müdahaleyle kayıplar en aza iniyor"

Robotu tasarlayan ekibin sözcüsü Gökhan Ayaz ise robotun otonom ve uzaktan kumanda ile yangına müdahale edebildiğini söyledi.

Tamamen yanmaz malzemeyle kaplı robotun paletli yürüteçlere sahip olduğunu anlatan Ayaz, şöyle konuştu:

"Dedektörler tarafından gaz algılandığında robota bir sinyal gidiyor. Bu sinyal sonunda odalara ulaşan robot etrafındaki alev ve sıcaklık sensörleri ışığında yangın çıktığını algıladığında alevi söndürüyor. Operatörün doğrudan müdahalesi gerektiği yangınlarda da uzaktan kumandalı mod devreye giriyor. Böylece yangına müdahale sağlanıyor. Robotun üzerindeki tüp değiştirilerek farklı tipteki yangınlarla mücadele sağlanabiliyor. Robotumuzu yangında insanın ulaşmasında zorluk çekebileceği yerlere kısa sürede müdahale edip, can ve mal kaybını en aza indirebilmek için tasarladık."

Ayaz, söz konusu robot tasarımlarının ESOGÜ ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) işbirliğiyle geçen ay düzenlenen ESOGÜ 2017 ETTOM Fair Play Proje Yarışması'ndan ikincilik ödülü aldığını sözlerine ekledi.