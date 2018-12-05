"Yanıltıcı indirim" Tüketici Hakem Heyeti'ne takıldı

BURSA (AA) - ZAFER AKPINAR - Bir mağazadan "yüzde 70 indirim" yapıldığı belirtilen ceketi alan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ürünün indirimli halinin 1399 lira ve gerçek fiyatının 4 bin 45 lira olduğunu öğrenince konuyu Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı ve "yanıltıcı indirim" konusunda tüketici lehine bir karar çıktı.

Ağaoğlu, bir program kapsamında geldiği Bursa'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da ünlü markaların ürünlerini satan bir giyim mağazasına gittiğini söyledi.

Burada "yüzde 70'e varan indirim" yazısını görünce bir ceket almak istediğini dile getiren Ağaoğlu, etikette ilk gözüne 1399 lira yazan fiyatın çarptığını ve bunun üzerinden yüzde 70 indirimi makul bulduğunu anlattı.

Kasaya ödemeye gittiğinde kendisinden 1399 lira istendiğini anlatan Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Meğer 1399 lira indirimli fiyatıymış. Ceketin gerçek fiyatının 4 bin 45 lira olduğu söylediler. 4 bin 45 liradan sattıkları ceketin faturasını görmek istedim göremedim, gösteremediler. Ben yine de 1399 lira üzerinden aldım ve konuyu Ataşehir Tüketici Hakem Heyetine taşıdım. 4 bin 45 liralık ceketi, 1399 liraya düşüren indirim oranının 1399 lira üzerinden uygulanmasını ve ortaya çıkacak farkın tarafıma ödenmesini talep ettim. Firma, hakem heyetine yaptığı savunmasında, cekette yüzde 65,4 indirim uyguladıklarını, 1399 lira üzerinden tekrar bir indirimin söz konusu olmayacağını belirtti. Ancak, önemli olan detay şu; bu ceketi 4 bin 45 lira üzerinden sattıklarına dair bir fatura, belge sunamadılar."

Ağaoğlu, Tüketici Hakem Heyetinin, "6502 Sayılı Tüketici Yasası'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliği üçüncü bölüm indirimli satışlar başlıklı 11. maddesi 1. fıkrası gereğince, indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleriyle etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir. Şikayet edilen firmanın bu durumun aksini ispata yarar bir savunma vermediği görülmüştür." gerekçesiyle şikayetini kabul ettiğini söyledi.

- "Fiyatı yükseltip indirim yaptığını söyleyenlere karşı uyanık olun"

Bu gerekçelerle hakem heyetinin 4 bin 45 liradan 1399 liraya düşen indirimi esas aldığını ve 1399 lira üzerinden yüzde 65,4 indirimle ortaya çıkan 914,95 liralık farkın ödenmesine karar verdiğini belirten Ağaoğlu, "Burada tüketici lehine çok önemli bir karar çıktı. Yanıltıcı indirimlere karşı tüketici lehine özellikle son günlerde yapılan benzeri uygulamalara yönelik çok önemli bir karar." dedi.

Ağaoğlu, yıl sonu yaklaştıkça indirimli satışların hız kazandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yılbaşı kampanyaları ile birçok firma stoklarını eriterek nakde çevirmek için türlü şekil ve yöntemlerle indirimli satışlar düzenleyecektir. Bu alışverişlerde tüketicilerin dikkatli olmaları ve yanıltıcı indirimle karşılaştıklarında haklarını aramaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Tüketici Kanunu'na göre indirimden önceki yüksek fiyattan satış yapıldığının ispat külfeti satıcıya aittir. Yani tüketiciler, etiket üzerindeki fiyatı yükseltilip sonra indirim yapıldığını ileri sürenlere karşı uyanık olmak zorundalar."



