Yankesicileri yakalayıp polise teslim ettiler

ADANA (AA) - Adana'da, hastanede bir kişinin arka cebindeki 500 lira parayı yankesicilik yöntemiyle aldığı ileri sürülen 2 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonunda vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
İddiaya göre, Bülent G. (37) ve Sabahattin A. (43), Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi Göz Polikliniğinde sıra bekleyen Safi Akın'ı (57) bir süre takip ettikten sonra arka cebindeki 500 lirayı aldı.
Cebindeki paranını çalındığını fark eden Akın ve şüpheliler arasında hastane içinde kovalamaca yaşandı.
Aldığı parayı kovalamaca sırasında poliklinikte sıra bekleyen hastaların önüne atan Bülent G. ile Sabahattin A, vatandaşlar tarafından kısa sürede yakaladı.
İki şüpheli, haber verilen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
Bülent G. ve Sabahattin A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Kovalamaca anı güvenlik kamerasına yansıdı
Parası çalınan Safi Akın'ın şüpheliler Bülent G. ve Sabahattin A'yı kovalama anı hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Akın'ın kovaladığı şüphelilerin çaldıkları parayı atmaları, 500 lirayı bulan kadının parayı görevlilere teslim etmesi de yer aldı.