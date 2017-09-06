Yankesicilik şüphelisi suçüstü yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, yolda yürüyen kadının çantasından cep telefonu çalan Bulgaristan uyruklu şüpheli suçüstü yakalandı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Eylül'de Fatih'te durumundan şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı. Ekiplerin, takip ettiği zanlı, yolda yürüyen Ürdünlü E.J'nin yanına yaklaşarak çantasından cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı. Ekipler, olay sonrasında şüpheliyi hemen yakaladı.
Şüphelinin yankesicilik sonrasında polis tarafından yakalanması, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.
Gözaltına alınan Bulgaristan uyruklu K.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.