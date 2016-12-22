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"Yapay zeka toplumda eşitsizliğe yol açabilir"

- Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Furman: - "Yapay zeka, toplumda yan etkiye yol açarak eşitsizliğe ve iş piyasasında düşüşe yol açabilir"

SAN FRANCISCO (AA) - Beyaz Saray, artan yapay zeka çalışmalarının, toplumda eşitsizliğe yol açabileceği uyarısında bulundu.

Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi tarafından yayımlanan raporda, yapay zeka çalışmalarının, ulusal ve küresel bazda ekonomiye katkılarına rağmen, ilgili yasalar konusunda "katı" duruş sergilenmediği taktirde toplumda eşitsizliğe yol açabileceği belirtildi.

Yapay zekayla otomasyon alanında açılan yeni dönemin, şirketlere büyüme imkanı sağlayacağı kaydedilen raporda, otomasyonla bağlantılı teknolojik gelişmelerin iş piyasası üzerindeki etkilerini kestirmenin mümkün olmadığı vurgulandı.

ABD Başkanı Barack Obama'nın ekonomi danışmanları tarafından hazırlanan raporda, "Eldeki kanıtlardan yola çıkarak, yetkili merciler bu değişimin etkilerine hazır olmalı." ifadesi kullanıldı. Raporda, ilk etapta şoförlük ve kasiyerlik gibi meslek gruplarının bu gelişmelerden etkilenebileceği kaydedildi.

Konsey Başkanı Jason Furman yaptığı açıklamada, küresel ekonomideki yavaşlamanın, başta yapay zeka olmak üzere yeni buluşlar üzerinde çalışma ihtiyacı doğurduğuna dikkati çekerek, "Ancak yapay zeka, toplumda yan etkiye yol açarak eşitsizliğe ve iş piyasasında düşüşe yol açabilir." dedi.

Raporda, teknoloji alanında diğer ülkelerin gerisinde kalınmaması için yapay zekaya daha çok yatırım yapılması çağrısında bulunulurken, bireylerin değişimlere karşı hazırlıklı olabilmesi için eğitim çalışmalarının artırılması gerektiğinin altı çizildi. Raporda ayrıca otomasyonun toplumda eşitsizliğe yol açmasının önlenmesi için daha katı tedbirler alınması tavsiyesinde bulunuldu.

Teknolojik gelişimlerin etkilerinin şimdiden özellikle market ve ulaştırma sektörlerinde, kasiyersiz kasa ve şoförsüz taksi gibi hizmetlerde etkilerini göstermeye başladığı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
OtomasyonYapay Zeka
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