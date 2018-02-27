Yapı Kredi Faktoring liderliğini 17 yıla çıkardı

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Faktoring, yüzde 15,26'lık pazar payı ile sektör liderliğini 17 yıla çıkardığını duyurdu.

Yapı Kredi Faktoring'den yapılan açıklamaya göre şirket toplam iş hacmine göre 2001 yılından bu yana süren sektör liderliğini 2017 yıl sonuyla birlikte 17 yıla çıkardı. Geçen yıl toplam 22 milyar TL ciro açıklayan Yapı Kredi Faktoring'in pazar payı yüzde 15,26 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, KOBİ'lere odaklanarak daha fazla kurumu faktoringin avantajlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Sektörün en köklü kurumlarından Yapı Kredi Faktoring olarak faktoringin kullanımının yaygınlaştırılmasının en temel hedefleri arasında yer aldığını bildiren Çöteli, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda her sene daha fazla KOBİ'ye ulaşmaya çalışıyor, onların değişen ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunarak iş hacimlerini artırmalarına destek oluyoruz. Ayrıca faktoringin olanaklarını KOBİ'lere tanıtarak sektörün bilinirliğine katkı sağlıyoruz. 2017'de KOBİ odaklı büyüme stratejimiz neticesinde ciromuz 22 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam işlem hacmimizin yüzde 70'ini oluşturan yurt içi işlemlerde ciromuz 15,5 milyar TL, toplam işlem hacmimizin yüzde 30'unu oluşturan yurt dışı işlemlerde 6,6 milyar TL'lik ciroya ulaştık. İhracat işlemlerinde ise ciromuz dolar bazında yüzde 79 artış ile 1,47 milyar dolar oldu."

Çöteli, tedarikçi finansmanı, ihracat faktoringi, yurt içi faktoring, ithalat faktoringi ürünleri, garanti ve tahsilat hizmetleri ile müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktardı.

Müşterilerin yurt dışı operasyonlarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeleri adına 90 ülkede 400 üyesi bulunan dünyanın en büyük faktoring zinciri Factors Chain International'ın (FCI) muhabirlik ilişkilerinden de yararlandıklarını bildiren Çöteli, "2018 yılında sektörün bilinirliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızın da yardımıyla başarılı performansımızı daha da yukarı taşımayı ve kesintisiz liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.