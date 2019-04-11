Yapı Kredi Faktoring'den KOBİ'lerin hayatını kolaylaştıracak yenilikler

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Faktoring, Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında kurulan “Ticaret Zinciri Finansmanı” dijital platformuna katılan ilk faktoring şirketlerinden biri oldu.

Yapı Kredi Faktoring'den yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Faktoring, Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında kurulan “Ticaret Zinciri Finansmanı” dijital platformuna katılan ilk faktoring şirketlerinden biri oldu. Sektörde yeni platformun kullanılmasına öncülük eden Yapı Kredi Faktoring, diğer yandan müşterilerinin ticari işlemlerine hız ve kolaylık katmak adına web sitesini, fonksiyonlarını genişleterek yeniledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında, KOBİ’lerin Ticaret Zinciri Finansmanı’ndan daha fazla yararlanabilmesi amacıyla kurulan Ticaret Zinciri Finansmanı dijital platformuna önem verdiklerini belirterek, KOBİ’lerin bu yeni platform ile uygun maliyetli finansmana erişiminin kolaylaşacağını aktardı.

Çöteli, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi Faktoring olarak geleneksel tedarikçi finansmanını bir faktoring çeşidi olarak yıllardır uyguluyor ve pek çok KOBİ’mizi bu ürünle buluşturuyoruz. Öte yandan Ticaret Zinciri Finansmanı dijital platformunu, dijitalleşme ile birlikte değişen iş yapış şekillerinin bir gereksinimi ve sektörümüze heyecan katan bir gelişme olarak görüyoruz. Binlerce alıcı ve satıcıyı bir araya getirecek bu sistem, sadece finansman sağlamakla kalmayıp faktoring alacak yönetimi, tahsilat takibi ve garanti hizmetini dijital ortama taşıyacak ve böylelikle KOBİ’lerimize değer katacak. 17 yıldır sektördeki liderliğini sürdüren öncü bir kuruluş olarak, bu yepyeni platformda ilk işlemlerden birini gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."

- Web sitesine yeni online işlemler platformu

Çöteli, dijitalleşmenin olanaklarını müşterilerine daha fazla yaşatmak için Yapı Kredi Faktoring web sitesini yenilediklerini ifade ederek, “Dijitalleşme, mevcut iş yapış şekillerini dönüştürürken yeni fırsat ve avantajlar yaratıyor. Sektörün lideri olarak biz de müşterilerimizin dijital dünyanın sunduğu imkânlardan daha fazla yararlanmaları gerektiğinin bilinciyle, bu alana yatırımlarımızı sürekli olarak artırıyoruz. Dijitalleşme doğrultusunda önemli bir adımı web sitemizi yenilemekle gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Kullanıcı dostu bir arayüzle tasarladıkları yeni web sitesine, müşterilerin hayatlarına kolaylık ve hız katacak yeni fonksiyonlar eklediklerini belirten Çöteli, şunları kaydetti:

"Web sitemiz içerisinde bulunan online işlemler platformu ile müşterilerimiz, çek, senet, temlik alınan faturalar gibi birçok belgeyi tek tıkla görebiliyor, kesilen faturalarının detayına, hesap ekstrelerine ve BA/ BS formu düzenlemek için fatura ile tutar mutabakatlarını yapabilecekleri ekranlara kolayca ulaşabiliyor. Henüz faktoring ile tanışmamış şirketler faktoring imkânları hakkında web sitemiz üzerinden kapsamlı bilgiye ulaşabiliyor, duyurularımızı anında takip edebiliyor.”