Yapı Kredi Hackathon'la 48 saatlik maraton başlıyor

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, finans dünyasında iz bırakacak fikirlerin hayata geçirilmesi amacıyla, bu yıl ilk defa 8-10 Aralık'ta hackathon düzenleyecek.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, girişimcilik üssü "StartersHub"da gerçekleştirilecek Yapı Kredi Hackathon'a 28 Kasım'a kadar "code.yapikredi.com.tr" üzerinden başvurulabiliyor.

Yapı Kredi Hackathon, hayalindeki fintech ürününü geliştirmek isteyen herkesin faydalanabileceği "code.yapıkredi" programı kapsamında düzenleniyor. Başta girişimciler ve öğrenciler olmak üzere yaratıcılığına güvenen, fintech alanında iş fikrine sahip olan herkes, Yapı Kredi Hackathon'a başvurabilmekte.

Başvurular arasından yapılacak ön eleme sonunda, Hackathon'da yarışmaya hak kazanan takımlar, 48 saat boyunca banka programlama arayüzlerini de kullanarak, fikirlerini demo ürün aşamasına getirmek için çalışacak.





- Fikirleri hayata geçirme imkanı





Yapı Kredi Hackathon'da yarışmacılar, fikirlerini geliştirirken 5 yıldızlı bankacılık uygulaması Yapı Kredi Mobil’i geliştiren ekipten mentorluk alabilecek. Birinci olan ekip 15 bin TL’nin yanı sıra "code.yapıkredi Fintech Hızlandırma Programı"na katılmaya hak kazanarak Hackathon’da ürettiği fikri hayata geçirme şansına sahip olacak.

Fintech Hızlandırma Programı kapsamında, birinci olan ekibe finansal rehberlik ve girişim kurmaya yardımcı olmak üzere 12 hafta boyunca mentorluk ve eğitim desteği sunulacak. İkinci ve üçüncü olan ekipler ise sırasıyla 10 bin TL ve 5 bin TL’nin sahibi olacak.



Yapı Kredi’nin "code.yapıkredi" programı, 7’den 70’e herkese kodlama eğitimleri sunuyor, girişimcileri finansal rehberlik alanında destekliyor.

Yazılımcılara finansal teknoloji uygulama programlama arayüzleri (OpenBankingAPI) sağlayarak, fintech ekosisteminin gelişimine katkıda bulunuyor. Program, fikirlerini bir adım daha öteye taşımak isteyen girişimcilere yol göstermeyi, yenilikçi fikirlerin ürünleştirilmesi sürecinde girişimcilere eşlik etmeyi amaçlıyor.

