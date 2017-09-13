Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık binası yeniden hizmete girdi

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın 50 yılı aşkın süre hizmet verdiği bina yenilenerek, okurlar ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Beyoğlu'ndaki Galatasaray Meydanı'nda bulunan binanın açılışında konuşan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, 1964'te aynı binada açılan ilk sergiyle birlikte kültür ve sanata verdikleri desteğin kesintiye uğramadan devam edeceğini belirterek, "50 küsur yıldır burada, sanatçıyı destekleyen, sanatseverleri her zaman beğendikleri, bilmedikleri çeşitli eserler ve sanatçılarla buluşturan, sanatla yakın ilişkisi olmayanların da ilgilerini çekecek işler sunan bir kurumuz." dedi.

Güngen, binanın İstiklal Caddesi'ne iki cepheyle açılan yapılardan biri olduğunun altını çizerek, "Galatasaray Meydanı'na bakan sıra dışı cephesiyle, kentle iç mekanları bir araya getirdi. Şeffaflıkla birleştiriyor ve meydanı yukarı doğru genişletiyor. Heykeltıraşımız İlhan Koman'ın Akdeniz heykeli de küçük bir tepe üstünden meydana açılmış durumda." ifadelerini kullandı.

- "Binanın tümünü sergi alanı olarak kullanabiliriz"

Binaya 4 yıl sonra geri döndüklerini kaydeden Güngen, şu bilgileri verdi:

"Hem koleksiyonumuza iyi bir ev bulma hem de ev sahipliği yapacağımız diğer sanat etkinlikleri için daha iyi olanaklarla donatılmış bir yer bulmak üzere çok düşündük, çalıştık. Binanın temel kurgusunu oluşturan müze, kütüphane, kitabevi, sergi ve etkinlik alanlarını, kültür işlevlerinin genişletilmesi bakış açısıyla yeniden tasarladık. Böylece hem altyapısı güçlü hem de teknik donanımı eskisine göre çok daha zengin sergi ve etkinlik alanlarımız oldu. Sergi alanlarımız, klasik bir bakışla söylersem, 2-2,5 katına çıktı. Daha geniş bakış açısıyla baktığınız zaman, ofis alanları için ayrılan kısıtlı alanın dışında, binanın tümünü sergi alanı olarak kullanabiliriz."

Tarih, felsefe, çocuk, sanat ve edebiyat olmak üzere 5 ana dalda yayın yaptıklarını aktaran Güngen, "Yaşar Kemal'den Sabahattin Ali'ye, Nazım Hikmet'ten Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya, Orhan Pamuk'tan Orhan Veli'ye birçok yazarın eseri Yapı Kredi'de. Yapı Kredi Yayınları ele alınmadan Türk edebiyat tarihi yazılamaz." diye konuştu.

- "Yapı Kredi'nin çok kapsamlı ve büyük bir koleksiyonu var"

Tülay Güngen, Yapı Kredi'nin çok kapsamlı ve büyük bir koleksiyonu olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baktık ki eserlerin çeşitliliği ve kapsadıkları tarihsel dönemin genişliği bize kocaman bir pencere açmış durumda. Oradan bir seçki yaparak, çağdaş bir anlayışla, Yapı Kredi koleksiyonundan kocaman bir damlayı binanın çeşitli yerlerinde sergiliyoruz. 'Sarmal' adlı sergimiz 12 bölümden oluşuyor. Bu sarmalı oluşturan bazı temel kalemler bütün bölümlerde var. Sergide, örneğin Selahattin Giz koleksiyonundan işler, sikke veya resim koleksiyonundan parçalar görebilirsiniz. Bütün bu mekanları birleştiren çağdaş sanatçının yaptığı bir yer heykelimiz de var. Ayrıca yayımcılığımıza bir atıfla, günümüz şair ve yazarlarına koleksiyonumuzu gösterdik. 12 temayı kendilerine anlattık. Bu sanatçılar da çağımızın sorunlarını kendi yorumlarıyla tartışmaya açtı ve ekranlarda bize sesleniyor olacaklar."

Sarmal sergisindeki tüm eserlerin Yapı Kredi koleksiyonundan seçildiğini vurgulayan Güngen, 3. Selim'in müzik defteri, Mihri Müşfik'in otoportresi, 16. yüzyıldan kalma 'Divan' eseri, 1529 tarihli deri kaplı el yazması, M.Ö. 146 yılına ait gümüş sikke, Emevi Halifesi Albülmelik'in 696-697 yıllarında bastırdığı altın dinar, Estergon Kalesi Sancağı, Küçük Prens'in 1953 baskısı ile Osman Hamdi Bey, İbrahim Balaban, Abidin Dino, Ömer Uluç gibi ressamların eserlerinin de yer aldığı özel bir seçkinin izlenime sunulduğunu aktardı.

Toplantının ardından, özel kitapların bulunduğu alan Tülay Güngen, resim fotoğraf ve heykellerin yer aldığı alan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdür Yardımcısı Veysel Uğurlu, sikkelerin bulunduğu alan ise Müze Müdürü Şennur Şentürk tarafından ziyaretçilere tanıtıldı.

Necmi Sönmez'in küratörlüğünü yaptığı ve 403 eserin yer aldığı sergi, 31 Aralık'a kadar ücretsiz gezilebilecek.