Yapı Kredi perakende bankacılık yönetiminde üst düzey değişim

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Perakende Bankacılık Satış Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Yazıcıoğlu, 30 Kasım 2018 tarihi itibarıyla kendi isteği ile görevinden ayrılıyor. Yazıcıoğlu’nun görevini, resmi onayların ardından, Arif İsfendiyaroğlu devralacak.

Yapı Kredi açıklamasında görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, görev değişimi ile ilgili olarak "29 yıldır bankamızda farklı görevler üstlenen Mert Yazıcıoğlu’nun kurumumuza çok büyük katkıları oldu. Kendisine, bugüne kadar gösterdiği özveri ve sağladığı başarı için teşekkür ediyor ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Resmi onayların ardından görevi devralacak Arif İsfendiyaroğlu’nun ise Yapı Kredi Ailesi’ne katılmasından memnuniyet duyduğunu belirten Erün, "Sayın İsfendiyaroğlu’nun sahip olduğu deneyim ve vizyonu ile kurumumuza büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.





