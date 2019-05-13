İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Portföy, finans, uluslararası işletme ve küresel ekonomi alanlarına odaklanan World Finance tarafından düzenlenen Emeklilik Fonları Ödülleri'nde "Türkiye'nin En İyi Emeklilik Fonu" seçildi.

Yapı Kredi Portföy Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre, şirket, farklı kurumlardan aldığı beş ödül ile birlikte uzun süreden bu yana sürdürdüğü ödül kazanma geleneğini devam ettirdi.

Yapı Kredi Portföy, son dönemde ayrıca Global Brands Magazine ve International Investor tarafından "En İyi Portföy Yönetimi Şirketi" ödülünü aldı. Şirket, International Investor'ın "En İyi Emeklilik Fon Yöneticisi" ödülünün de sahibi oldu.

Şirket, aynı zamanda Global Business Insight tarafından verilen "En Dinamik Emeklilik Fon Yönetimi Hizmeti" ve The Bizz Awards "İş Mükemmelliği" ödüllerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Emir Alpay, toplam 22,6 milyar lira büyüklüğünde varlığı yönettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sene mevzuat değişikliği nedeniyle birden fazla portföy yönetimi şirketi ile çalışmaya başlayan emeklilik şirketleri, bu sene tekrar yapılan değişiklik ile tek şirkete dönme hakkını elde ettiler. Böylelikle emeklilik şirketlerinin elinde portföy yöneticileri hakkında güçlü bir bilgi birikimi oldu. Bu geçiş süresinde portföy yönetimi, risk yönetimi, etkin satış ekibi ve operasyonel süreçlerimiz ile müşteri memnuniyetini artırmamız sayesinde başarılı bir performans elde ettik."

Alpay, emeklilik fon hacimlerini büyüttüklerini aktararak, "Süreci son derece etkin bir biçimde yöneterek müşteri sayımızı daha da artırdık. Farklı emeklilik şirketleriyle ilişkimizi pekiştirirken, kurumsal müşterilerimizin Yapı Kredi Portföy’e uzun yıllar boyunca duymuş olduğu güvene layık olmak için çalıştık." ifadelerini kullandı.

Başarılı iş sonuçlarının World Finance tarafından alınan bu prestijli ödül ile birlikte teyit edilmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirten Alpay, "Deneyimli insan kaynağımız, geniş pazarlama ve satış ekibimizle müşterilerimizin emeklilik fonları yönetiminde de en iyi şekilde yanlarında olmaya, geleceklerini güvence altına almalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.