Yapı Kredi'de genel müdür değişimi

İSTANBUL (AA) - Faik Açıkalın'ın Yapı Kredi Murahhas Üyelik ve Genel Müdürlük görevlerinden 29 Aralık itibarıyla emekliye ayrılacağı, bu görevleri 15 Ocak 2018 itibarıyla Gökhan Erün'ün devralacağı bildirildi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka yönetim kurulu, Mayıs 2009'dan bu yana Yapı Kredi Murahhas Üye ve Genel Müdür olarak görev yapan Faik Açıkalın'ın 29 Aralık itibarıyla emekliye ayrılacağını ve söz konusu görevleri 15 Ocak 2018 itibarıyla Gökhan Erün'ün devralacağını duyurdu.

Gökhan Erün'ün Yapı Kredi'deki görevine atanması, ilgili kurumlardan alınacak onayın ardından yürürlüğe girecek. Gökhan Erün, görevi devralana kadar Yapı Kredi Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili Niccolò Ubertalli Genel Müdürlüğe vekalet edecek.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, görev değişimine ilişkin yaptığı açıklamada Yapı Kredi'nin son yıllarda güçlü finansal performansının yanı sıra özellikle dijital alanda yaptığı önemli yatırımlar ve gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmalarla Türkiye'de dijital bankacılığa yön veren uygulamalar geliştirdiğini ifade etti.

Uzun yıllardır Yapı Kredi'de yürüttüğü başarılı çalışmaları ve liderliği için Faik Açıkalın'a teşekkür ettiğini belirten Koç, Açıkalın'ın yerine görevine atanan Gökhan Erün'ün de sektörde uzun yıllara dayanan tecrübesi ile Yapı Kredi'yi daha da büyük başarılara taşıyacağına ve ülke ekonomisine sağladıkları katkının artarak devam edeceğine yürekten inandığını vurguladı.

Ayrıca Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında şirketin bugünkü yönetim kurulu toplantısında, Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı Faik Açıkalın'ın emekliye ayrılacak olması nedeniyle Bankacılık ve Sigorta Grubu şirketlerinin bu tarihten itibaren Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmelerine karar verildiği bildirildi.





- Gökhan Erün kimdir?





Gökhan Erün, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümünde lisans eğitimini tamamladı ve Yeditepe Üniversitesi'nden İşletme yüksek lisansını aldı.

1994 yılında Garanti Bankası Hazine Müdürlüğü'nde iş hayatına başlayan Erün, 1999-2004 yılları arasında Ticari Pazarlama Birim Müdürlüğü görevini yürüttü. Erün, 2004'te atandığı Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Genel Müdürlüğü görevinden sonra 1 Eylül 2005'te Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Görevine 2 Eylül 2015'ten itibaren Garanti Bankası Genel Müdür Vekili olarak devam eden Erün, aynı zamanda Garanti Bank International N.V.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Garanti Bank Romania SA'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.







