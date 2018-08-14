Yapı Kredi’de üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi’nin, İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hakan Alp atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi’nin, İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hakan Alp getirildi. Alp, yeni görevine gerekli resmi onayların tamamlanmasının ardından başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, “İnsan kaynakları alanında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle, bankacılık dahil pek çok farklı sektörde önemli başarılara imza atan Hakan Alp’in bankamıza büyük değer katacağına inanıyorum. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.





- Hakan Alp hakkında





Meslek hayatına 1991 yılında Garanti Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda başlayan Alp, 1997-1999 yılları arasında aynı bankanın Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. Humanitas Doğuş İnsangücü Yönetimi AŞ’de, 2000-2003 yılları arasında Eğitim, Üst Düzey Yönetici Geliştirme, Mali ve İdari İşler ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunan Alp, 2003-2005 yılları arasında Tansaş Perakande Mağazacılık’ta İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı ve 2006 yılında Sütaş’ta İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu.

2007 yılında QNB Finansbank’ta İnsan Kaynakları Grup Yöneticisi olarak çalışmaya başlayan Alp, 2010 yılından itibaren aynı bankanın İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürdü. 1968 doğumlu Hakan Alp, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezunu oldu.