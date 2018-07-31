Yapı Kredi'den 2 milyar 471 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi'nin bu yılın ilk yarısındaki net karı, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 2 milyar 471 milyon liraya ulaştı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, nakdi kredilerde özel bankalar ortalamasının üzerinde büyüdüğü yılın ilk yarısında, ülke ekonomisine 314,4 milyar liralık kaynak sağladı.

Bankanın konsolide nakdi kredileri yıllık yüzde 20 artışla 222,2 milyar liraya, toplam konsolide mevduatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 192,8 milyar liraya yükseldi.

2020 vizyonu doğrultusunda haziran ayında sermayesini 4,1 milyar lira artıran Yapı Kredi’nin, sermaye yeterlilik rasyosu bir önceki çeyreğe göre 104 puan artış ile yüzde 13,9 olarak gerçekleşti. Konsolide aktif toplamı 365,1 milyar liraya yükselen bankanın net karı ise 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 2 milyar 471 milyon liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdürü Gökhan Erün, yılın ilk yarısında bankanın 2020 vizyonu doğrultusunda güçlü bir irade ortaya konulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamak, bilançomuzu daha da güçlendirmek adına ilk yarıda sermayemizi 4,1 milyar lira artırdık. Son 10 yılda Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük bedelli sermaye ihracı olan bu işlemle küresel belirsizliğe rağmen ana hissedarlarımızın arkamızdaki güçlü desteğini ve ülkemize duyulan güveni bir kez daha teyit ettik. Mayıs ayında 19 ülkeden 48 bankanın katılımıyla 1,5 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladık. Geçtiğimiz yılın 15 baz puan altında bir maliyet ile yüzde 111 oranında yenilediğimiz bu kredi ile ihracatçı firmalarımızı ve ülke ekonomimizi desteklemeye her zaman olduğu gibi devam ediyoruz. 2020 vizyonumuz kapsamında bankacılığın pek çok alanına dokunan stratejik hedeflerimize odaklanarak somut adımlarla ilerliyoruz.

Güçlü mali yönetim, dengeli büyümeyi gözeten çalışmalarımız ve her şeyden önemlisi insan odaklı bankacılık anlayışımızla 2018 yılının ilk yarısında çok değerli kazanımlar elde ettik. Bu dönemde toplam konsolide aktiflerimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29, 2017 sonuna göre yüzde 11 oranında artırarak 365,1 milyar liraya, nakdi ve gayri nakdi kredilerimizi 314,4 milyar liraya çıkardık. Nakdi kredilerimiz 222,2 milyar lira olurken, özel bankalar kredi pazar payımız, KGF kredilerinin yarattığı hacmin de desteği ile yüzde 16,2 oldu. Kredi kullandırımlarımızda, ülkemizin geleceğini oluşturacak projelerin finansmanına destek sağlamayı bir öncelik olarak belirledik. Toplam mevduatımız 192,8 milyar liraya çıkarken, bu alanda pazar payımız yüzde 15,5 olarak gerçekleşti. Maddi öz kaynak karlılığımız ise sermaye hariç tutulduğunda geçen yılın aynı dönemine göre 165 baz puan artış ile yüzde 16,4’e ulaştı."

Erün, Yapı Kredi’nin kuruluşundan bu yana bankacılık sektörünü ileriye taşıyacak uygulamalara imza attığını aktararak, "Türkiye’nin dijital bankası olmanın sorumluluğu ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak katma değerli ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Müşteri deneyimini daha da iyileştirmek adına yapay zeka ve makine öğrenmesi, büyük veri, blockchain gibi teknolojiler üzerine yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu alandaki faaliyetlerimiz neticesinde dijital bankacılık müşterilerimizin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 milyon artarak 5 milyona yaklaştı. Dijital müşterilerimizin içinde mobil bankacılık müşterilerimizin sayısı ise 1,25 milyon artarak yaklaşık 4,25 milyon oldu." ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin ilk kredi kartı markası Yapı Kredi World’ün, alacak bakiyesine göre yüzde 21 pazar payı ile kredi kartları pazarındaki liderliğini 30. yılda da sürdürdüğünü belirten Erün, iştiraklerinden Yapı Kredi Leasing ve Yapı Kredi Faktoring'in, alanlarındaki etkin çalışmaları ile 2017 sonu itibarıyla sektör liderliklerini devam ettirdiğini bildirdi.

Yapı Kredi ve tüm iştiraklerinin elde ettiği başarıların, ulusal ve uluslararası arenada alınan ödüllerle pekiştirilmeye devam ettiğini kaydeden Erün, "Sene başından bu yana finans ve pazarlama alanında 12 farklı saygın kuruluş tarafından ödüle layık görüldük. Euromoney, Stevie, Bonds&Loans, The Peer Awards, Communicator Awards ve TSPB gibi saygın kuruluşlardan bu yıl aldığımız 30 ödül, 2020 vizyonumuz doğrultusunda ortaya koyduğumuz çalışmalarda doğru yolda ilerlediğimizin önemli bir göstergesi oldu." ifadelerini kullandı.











