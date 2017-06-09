Yapı Kredi'den ramazan kampanyaları

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi hem ramazan ayı boyunca hem de bayramda gerekli tüm ihtiyaçlar için bireysel ihtiyaç kredisi ve Worldcard kampanyalarını başlattı.

Banka açıklamasına göre, 7-23 Haziran'da geçerli olan kampanya ile günde 10 TL ödeyerek 10.000 TL bireysel ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor. Bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyenler, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi ya da tüm şubelerimizden kolayca kredi başvurusu yapabiliyor.



Bu kanalların yanı sıra Yapı Kredi Telefon Bankacılığı, Yapı Kredi ATM’leri veya SMS yoluyla "Bireysel (boşluk) TCKN (boşluk) Aylık net geliri" yazıp 4411’e mesaj atarak da krediye kolayca başvurulabiliyor. Yapı Kredi’de ön onaylı limiti bulunan müşteriler ise yeterli limitlerinin olması durumunda ister şubelere gelerek, ister şubeye gitmeden Yapı Kredi İnternet Şubesi, Yapı Kredi Mobil ve Yapı Kredi Telefon Bankacılığı kanalları aracılığı ile bu krediden yararlanabiliyorlar.





- Ramazana Vadaa bereketi





Açıklamada verilen bilgilere göre, Worldcard ile önceki yıllarda olduğu gibi bu ramazanda da müşterilerinin yanında olan banka, 26 Mayıs–30 Haziran 2017'de geçerli olan ramazan kampanyasıyla Yapı Kredi Worldcard sahiplerine market, giyim ve restoran sektörlerinde tek seferde yapacakları ilk 100 TL’lik alışverişten sonra tek seferde yapacakları her 100 TL’lik alışverişe 10 TL, toplamda 50 TL Worldpuan hediye ediyor.



Gıda marketi, giyim, çok katlı mağaza, ayakkabı, aksesuar, kuyum, optik, saat, kasap, manav, şarküteri, kafe, restoran ve fast-food sektörlerinde yer alan Yapı Kredi World Üye İşyerleri’nde yapılan alışverişlerde geçerli olan kampanyadan, tüm Yapı Kredi bireysel kredi kartı ve bireysel TLcard sahibi müşteriler yararlanabiliyorlar. Kampanyaya ayrıca Albaraka ve Vakıfbank Worldcard sahipleri de dahil ediliyor.



Yapı Kredi Cüzdan uygulamasından kampanyaya katılmak isteyen Yapı Kredi bireysel kredi kartı sahibi müşterilerin, "Kampanyalar" alanındaki "Bana Özel" bölümünden "Katıl" butonuna basmaları yeterli oluyor. Kampanyaya SMS ile katılmak için ise RAMAZAN yazıp bir boşluk bırakarak müşteri numarasının 4454’e gönderilmesi gerekiyor. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye worldcard.com.tr’den ulaşılabiliyor.

