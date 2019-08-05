Yapı Kredi’den sigorta acentelerine destek

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, sigorta acenteleri için değer oluşturmak ve işlerine kolaylık katmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (TOBB SAİK) ile iş birliğine imza attı.



Yapı Kredi açıklamasına göre, banka, Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren sigorta acenteleri için değer oluşturmak ve işlerine kolaylık katmak amacıyla TOBB SAİK ile iş birliği yaptı.



İş birliği kapsamında gerçekleştirilen anlaşmaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi denetimine tabi olan ve levhaya kayıtlı sigorta acenteleri, sigorta şirketlerine hitaben verecekleri 100 bin liraya kadar ve 12 ay vadeli teminat mektupları için herhangi bir komisyon ödemeyecek.



Bu ayrıcalığa sahip olmak isteyen sigorta acentelerinin, öncelikle komisyon bedelleri için Yapı Kredi hesaplarını kullanmaları ve Yapı Kredi’nin Çam Paketi’ne sahip olmaları yeterli olacak. Bankanın KOBİ müşterilerine yönelik olarak sunduğu Yapı Kredi Çam Paketi, hesap işletim ücreti muafiyeti, nakit destek kredisinde özel fiyatlama gibi çeşitli avantajlar sunuyor.



Bu avantajlara ilave olarak Yapı Kredi’nin vadeli mevduat, nakit krediler ve ticari kartlar gibi ürün ve hizmetleri ile World üye iş yerlerine sunulan ayrıcalıklar da uygun şartlarda sigorta acenteleriyle buluşacak.





