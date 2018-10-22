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Yapı Kredi'ye VISA Europe'dan 4 ödül

- Yapı Kredi, VISA Europe tarafından düzenlenen "Visa Türkiye Konferansı Vizyonist 2018"te 4 ödüle layık görüldü

Yapı Kredi'ye VISA Europe'dan 4 ödül
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İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, bireysel ve ticari kartları ile sağladığı alışveriş hacmi, bankacılık operasyonlarındaki dijital uygulamaları ile VISA Europe tarafından düzenlenen "Visa Türkiye Konferansı Vizyonist 2018"te 4 ödüle layık görüldü.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, dijitalleşmeyi, bünyesindeki tüm iş süreçlerine entegre eden ve müşteri odaklı anlayışı ile Türkiye’nin en güçlü kart platformuna sahip olan Yapı Kredi, Vizyonist 2018 Konferansı’nda en fazla sayıda ödül kazanan özel banka oldu.

Türkiye’de ilk kredi kartını hizmete sunan ve 30 yıldır kartlı ödeme sistemlerinde tarihsel liderliğini sürdüren banka, Worldcard’ın performansı ile "Visa Bireysel Kredi Kartı Alışveriş Hacminde Lider Banka" ve "Visa Ticari Kredi Kartı Alışveriş Hacminde Lider Banka" ödüllerine layık görüldü. Yapı Kredi, Business TLcard ile de "Visa Ticari Banka Kartı Alışveriş Hacminde Lider Banka" ödülünün sahibi oldu.

Bankacılık operasyonları bünyesinde hayata geçirilen, Dijital İş Gücü Projesi ile operasyonel süreçlerini dijitalleştiren Yapı Kredi, raporlama, bilgi giriş işlemleri gibi süreçlerde verimliliğini artırmaya devam ediyor. Bu sayede müşteri taleplerine sağladığı geri dönüşü daha da hızlandıran banka, gerçekleştirdiği Dijital İş Gücü Projesi ile "Visa Operasyonel Mükemmeliyet Ödülü"nü de kazandı.


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