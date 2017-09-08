"Yapılan hizmetleri gördükçe Türkiye'ye teveccüh daha da artacak"

NİAMEY (AA) - RECEP BİLEK - Batı Afrika ülkesi Nijer'de, 5'i Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) devredilen 10 okulla hizmet verecek Türkiye Maarif Vakfı (TMV), geçen yıl 900 olan öğrenci sayısını bu yıl bin 400'e çıkarmayı amaçlıyor.

TMV Nijer Ülke Koordinatörü Mustafa Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurumlarda görev yaptıktan sonra 20 gün önce Nijer'de göreve başladığını söyledi.

Nijer'de yapılacak çok fazla iş olduğuna işaret eden Uysal, "Oldukça yoğunluk var. İşleri aciliyet sırasına göre planladık. Okullar 18 Eylül'de açılacak. Okullarımızı bu tarihe kadar eksiksiz olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu eğitim öğretim yılında ülke genelinde 5'i FETÖ'den, 2 de Mevlana Kolejinden devredilen 10 okul ile 3 yurtta hizmet vermeyi planlıyoruz." dedi.

Geçen yıl okullarda 900 civarında öğrenciye eğitim verildiği aktaran Uysal, şöyle devam etti:

"Bu eğitim öğretim döneminde inşallah bin 400 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Okul müdürü arkadaşlarımız canla başla gayret ediyor. Bir Nijerli bir de Türk öğretmenimiz, her gün iki aileyi ziyaret ediyor. Öğrenci hakkında bilgi alıyor, aileye okul hakkındaki görüşleri ve tavsiyeleri soruluyor, okulumuzun yapmayı düşündüğü projeler anlatılıyor. Ailelerle sıcak bir temas sağlandı. Okullarımıza teveccüh var. İnşallah bunu kısa zamanda çok daha iyi noktalara getireceğiz."

- "Biz buraya Osmanlı olarak geldik"

Uysal, Türkiye'nin Afrikalılara son zamanlarda yanlış tanıtıldığına dikkati çekerek, "Biz buraya Osmanlı olarak geldik. Burada Osmanlı'nın izleri var. İnşallah buradaki insanlara Müslüman Türk'ün kim olduğunu, Türkiye'yi gösteriyoruz. Bize söylenen şu. 'Buraya her gelen bizim bir şeyimizi aldı'. Biz de 'Biz sizden bir şey almaya gelmedik, biz size vermeye geldik. Evlatlarınızı iyi bir insan, iyi bir Müslüman, öncelikle iyi bir Nijer vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sizlerden hiçbir beklentimiz yok.' diyoruz. Bundan çok memnun kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

FETÖ'den dolayı bazı sıkıntılar yaşandığını da dile getiren Uysal, şunları kaydetti:

"Artık önümüze bakıyoruz. Kimseyle bir sıkıntımız yok. Hedefimiz buradaki insanlara hizmet etmek, ülkemizi, milletimizi tanıtmak. Onlar bizim ülkemizi zaten biliyor, tanıyorlar. Türk bayrağını, arabamızı nerede görseler koşarak geliyorlar, bize teveccüh ediyorlar. En büyük gururumuz bu, ülkemizin en büyük gururu bu. İnşallah bu insanlar kendilerine yapılan hizmetleri gördükçe Türkiye'ye teveccüh daha da artacak, gelişecek. Geçmiş yaralar sarılmış olacak."

Bu arada FETÖ'den devredilen bir okulun duvarına örgütün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in resmi bulunuyor.



