Yapımı süren Erzurum Şehir Hastanesinde hummalı çalışma

ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanlığınca yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 265 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yaklaşık bin 400 yatak kapasiteli Erzurum Şehir Hastanesinin yüzde 65'i tamamlandı.

Sağlık Bakanlığının önemli sağlık projelerinden olan ve 3 yıl önce Erzurum'daki Çat Yolu üzerinde inşaatına başlanan şehir hastanesinin şu ana kadar yüzde 65'i tamamlandı. Şehir hastanesinin 2018'e kadar tamamlanması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

İnşaatı bittiğinde 265 bin metrekare kapalı alana ve kentteki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) ile entegreli şekilde bin 400 yatak kapasitesine sahip olacak şehir hastanesinin maliyeti yaklaşık 350 milyon lirayı bulacak.

Bittiğinde 5 ayrı binadan oluşacak hastanede, acil ve yoğun bakım servislerinin yanı sıra kadın doğum, çocuk, göğüs, göğüs cerrahisi ve onkoloji ile ilgili bölümler yer alacak.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Serhat Vançelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüzde 65'i tamamlanan şehir hastanesinin devasa bir sağlık yatırımı olduğunu belirtti.

Doğu Anadolu'yu sağlık merkezi haline getirecek şehir hastanesinin Doğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu'nun sağlık merkezi olacağını dile getiren Vançelik, "Erzurum'daki bu devasa yatırım sayesinde yakın coğrafyamıza da yani Azerbaycan, Nahçıvan ve İran gibi ülkelere en modern sağlık tesisinde hizmet verilecek." dedi.

Vançelik, hastane inşaatında teknik ekip ve binin üzerinde işçinin çalıştığını aktararak hastaneyi gelecek yıl hizmete açacaklarını anlattı.

Hastanenin kuruluşundan itibaren takibini yapan ve bu projenin mimarı Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın hastanenin mimari yapısına kadar bütün kısımlarıyla ilgilendiğini ifade eden Vançelik, "Gerçekten hastanenin iç mimarisi ve odaları mükemmel tarzda olacak. Belki dünyada sayılı hastanelerden olacak. Odaların yüzde 90'ı tek kişilik. İsteyen kişiler için belki bazı servislerde ikişer kişilik oda bırakacağız." dedi.

- Sağlık turizmine katkı sunacak

Vançelik, Erzurum Şehir Hastanesini hizmete aldıklarında Türk Cumhuriyetlerine de sağlık turizmi anlamında ciddi hizmet vereceklerine işaret etti.

Söz konusu hastanenin yaklaşık 350 milyon liraya mal edileceğini bildiren Vançelik, şehir hastanesinin kentteki BEAH ile entegre şekilde hizmet vereceğini vurguladı.

Prof. Dr. Vançelik, şehir hastanesinin kardeş ülkelere de üst düzey sağlık hizmeti vereceğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Bizim sağlık hizmetimiz kardeş ülkelerle kıyaslanabilir düzeyde değil. İstatistiklere baktığımızda Özellikle Nahçıvan'dan ve yakın ülkelerden, bölgemizden üst düzey sağlık hizmetleri, organ nakilleri veya yoğun bakım hizmetleri almak için ülkemize gelenler oluyor. Bu hastanemiz bittiğinde söz konusu ülkelere açılım daha fazla olacak. Ülkemize döviz aktarımı anlamında da ciddi katkısı olacak."

Vançelik, kentte faaliyet gösteren Palandöken Devlet Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları Hastanelerinin şehir hastanesiyle birleşeceğine dikkati çekerek şehir hastanesi tamamlandığında bu hastanelerin buraya taşınacağını kaydetti.