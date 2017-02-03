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Yapışık ikizler tek karaciğerle dünyaya geldi

- Diyarbakır'dan Ankara'ya sevk edilen Necla Akbulut, dokuzuncu doğumunda aynı karaciğeri paylaşan yapışık ikiz bebekleri dünyaya getirdi - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki başarılı operasyonla, gebeliğin 34. haftasında dünyaya gözlerini açan karın ve göğüs bölgesinden yapışık ikizlerin iki ayrı birey olarak yaşamlarını sürdürüp sürdüremeyeceği, değerlendirme ve tetkiklerin ardından belirlenecek

Yapışık ikizler tek karaciğerle dünyaya geldi

ANKARA (AA) - Akbulut ailesinin ikiz bebekleri, karın ve göğüs bölgelerinden yapışık halde, aynı karaciğeri paylaşarak dünyaya geldi.

Diyarbakır Devlet Hastanesinden sevkle Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine başvuran Necla Akbulut (37), dokuzuncu doğumunda sezaryenle yapışık siyam ikizi dünyaya getirdi.

Gebeliğin 34. haftasında prematüre doğan, toplam ağırlıkları 4 kilo 70 gram olan ikiz erkek bebeklere henüz isim verilmedi.

Doğumu gerçekleştiren Prof. Dr. Merih Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikizlerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bayram, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilk kez gerçekleşen siyam ikizi doğumunun başarılı geçtiğini anlatarak, "Ekibimiz çok iyiydi. Genel anestezi uyguladığımız için bebeklerin etkilenmemesi açısından olabildiğince kısa sürede doğurtmamız gerekiyordu. Herhalde dakikayı bulmadı, bebekler saniyeler içerisinde doğdu." ifadelerini kullandı.

Siyam ikizlerinin dünyada 200 bin doğumda bir görüldüğünü belirten Bayram, Akbulut ailesinin ikizlerinin anne karnında ayrılma aşamalarındaki gecikme nedeniyle bileşik doğduklarını anlattı.

Siyam ikizlerinin sağlığı konusunda bileşke yerinin önemli olduğuna dikkati çeken Bayram, şunları söyledi:

"Doğumunu yaptırdığımız gebelikte de bebekler göğüs kafesi ve karından bileşikler. Ortak kullandıkları tek organ karaciğer. Onun dışında bütün organları çift görünüyor. O yüzden de bundan sonraki periyotta yapılan değerlendirmeler sonucunda ayrılmaları konusunda nasıl bir yol izleneceği ortaya çıkacak."

- Bebekler ve annenin sağlık durumu iyi

Bayram, bebeklerin erken doğduğunu da belirterek, "Hem anne hem bebekler gayet iyi durumdalar. Annenin sağlık durumunda bir problem yok. Ancak bebekler için bundan sonraki dönemde, ortama göre verecekleri cevaplar değerlendirilecek. Umarız yaşarlar ya da bölünürlerse iki ayrı birey olarak karsımıza çıkabilirler." dedi.

Bundan sonraki takibin yenidoğan ekibince gerçekleştirileceğini bildiren Bayram, siyam ikizlerinin yenidoğan ünitesinde kuvözde gözetim altında tutulduğunu da sözlerine ekledi.


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