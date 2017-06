Yaprağı meyvesine rakip oldu

MANİSA (AA) - HALUK SATIR - Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toplanmaya başlanan asma yaprakları, çiftçilerin ikinci gelir kapısı oldu.

Turgutlu'nun da içinde bulunduğu Gediz Ovası'nda, ağustos ayında yapılacak üzüm hasadından önce toplanan asma yaprakları ekonomiye kazandırılıyor. Çiftçiler, bu süreçte değerlendirdikleri asma yapraklarıyla masraflarının bir bölümünü karşılıyor. Üzüm bağlarından toplanan asma yaprağının kilosu pazarda 6-7 liradan alıcı buluyor.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asma yaprağı sayesinde çiftçilerin cebine sıcak para girdiğini söyledi.

Bu gelirle birtakım giderlerinin karşılandığını anlatan Şenol, şöyle konuştu:

"Çekirdeksiz kuru üzümün fiyatı 3-3,5, yaprak ise 6-7 liradan satılıyor. Son 15 günden beri aynı fiyattan alıcı bulunuyordu. Üreticilerimiz üzümün yanı sıra yapraktan da para kazanmaya başladı. Çiftçilerimizin cebine bir miktar sıcak para girişi oldu. Bu da çiftçilerimizi ayakta tutuyor ve giderlerini karşılıyor. Bu iş artık ciddi bir sektör haline geldi. Yılda ortalama 40 ile 45 ton arasında asma yaprağı toplanıyor. Bu rakamlar her geçen yıl daha da artıyor."

Şenol, toplanan asma yaprağının daha çok İzmir, Kocaeli, İstanbul ve Ankara gibi illere gönderildiğini dile getirdi.

Çiftçilerden Arife İçöz ise günlük ortalama 100 kilogram asma yaprağı topladıklarını ifade etti.

Üzümden ziyade yaprak satışından gelir elde ettiklerini anlatan İçöz, "Bu iş çiftçilerimiz için ayrı bir gelir kapısı. Yaprak sarması Türk mutfağının önemli lezzetlerinden biri. Dolayısıyla bu mevsimde toplanan yapraklar daha ince ve yemekte tadı da daha güzel oluyor." diye konuştu.

Ahmet Can da asma yaprağının geçim kaynağı olduğunu aktardı. Daha önce kışlık ihtiyaç için yaprak topladıklarını vurgulayan Can, "Komşularımızın yaprakları toplayıp sattıklarını öğrendik. Biz de onlara danışarak topladığımız yaprakları satmaya başladık. Şu an bizim için iyi bir ek gelir oldu." ifadelerini kullandı.