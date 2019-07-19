Yaptığı römorkları Balkan ülkelerine ihraç ediyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle römork üretim işletmesini kuran Erdem Özkan, 3 yıl içinde işlerini büyüterek Balkan ülkelerine ihracat yapmaya başladı.



Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan 33 yaşındaki Erdem Özkan, farklı firmalarda çalıştıktan sonra kendi işini yapmaya karar verdi.



Çiftçi bir aileden geldiği için tarımsal aletler yapmak isteyen Özkan, KOSGEB'den Girişimcilik Destek Programı kapsamında 50 bin lira hibe aldı ve 2016 yılında işletmesini kurdu.



Özkan, 3 yıl önce kurduğu işletmesinde bugüne kadar Türkiye'nin farklı illeri ve Balkan ülkelerine 300'den fazla römork gönderdi.



Erdem Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOSGEB desteğiyle açtığı iş yerinde 6 kişinin istihdam edildiğini söyledi.



Kendi işini yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Özkan, "Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun olduktan sonra çeşitli firmalarda imalat mühendisliği yaptım. 3 yıl öncede kendi işletmemi kurdum ve tarımsal amaçlı römork imalatı yapıyorum. Firmayı kurmadan önce KOSGEB'den eğitim aldım. KOSGEB'in girişimcilik sertifikasını alıp, firmayı kurduktan sonra desteklerden yararlandım. 50 bin lira hibe desteğinden faydalandım." dedi.



Beş ton ila 20 ton arası tarımsal amaçlı römork ürettiklerini aktaran Özkan, ürünlerini Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına, Balkan ülkelerine de gönderdiklerini vurguladı.



Hedefinin yılda 100 römork üretmek olduğunu anlatan Özkan, bayi ağları genişledikçe römork sayısını artırmak istediklerini dile getirdi.

- "Asya ve Afrika'da römork göndermeyi hedefliyoruz"

Özkan, gelecek yıllarda ihracat gerçekleştirdikleri ülke sayısını artırmak istediklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Belli bir standardımız var ama bunun dışında özel römorklar da yapıyoruz. Sezonda 6 kişi çalışıyor. Avrupa'da farklı ülkelere de ihracat yapmak istiyoruz ama bizim için en büyük zorluk nakliye. Bizim ekipmanlarımız büyük olduğu için nakliye masrafları ülkeler uzadıkça daha da artıyor. Balkanlar'a ve uzak ülkelere römorkları da sökülüp, cıvata ile monte edilebilir halde yapıp öyle gönderiyoruz. İlk olarak yakın ülkeleri tamamlayıp ondan sonra Asya ve Afrika ülkelerine römork göndermeyi hedefliyoruz."

Özkan, sürekli yurt dışı fuarlarına katılıp oradaki gelişmeleri takip ettiklerini ve ileride oradaki pazarlarda yer edinip edinemeyeceklerinin çalışmasını yaptıklarını aktardı.