"Yaptığımız her işin arkasında bir amaç olmasına büyük önem veriyoruz" - Unilever Türkiye ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin: - "Yaptığımız her işin, her markamızın arkasında bir amaç olmasına büyük önem veriyoruz. Toplumun beklentilerini, farklılaşan tüketici ihtiyaçlarını çok iyi okuyan markalarımız var. Çalışanlarımızın duyguları ve tüketicilerimizin beklentileri ile tamamen uyumlu olan iş yapma şeklimiz, amacımızı kârlılığın önüne koymamızı gerektirmiyor, amaç zaten kârlılığı beraberinde getiriyor"

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:40