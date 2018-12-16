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"Yaptırımların siyasete etkisi yok, halk zarar gördü"

-İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların devlet politikasını değiştirmediğini yalnızca halka zarar verdiğini açıkladı

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İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların ülke siyasetini değiştirmediğini yalnızca halka zarar verdiğini belirtti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zarif, "Yaptırımlar hiçbir zaman etkili olmamıştır. Sıradan halka zararı olmuştur fakat ülke siyasetini değiştirmemiştir." ifadelerini kullandı.

18'incisi düzenlenen Doha Forumu münasebetiyle Katar'da bulunan Zarif, ABD'nin anlaşmadan çıkmasının ardından ülkesinin E3+2 (İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin) ile görüşmelere devam ettiğini kaydetti.

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İran Dışişleri Bakanı Cevad ZarifYaptırımların Halka Zararı Olmuştur
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