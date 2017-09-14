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Yaraladıkları kuyumcu silah çekince soygunu yapamadılar

- Mersin'de soygun yapmak için girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibini tüfekle yaralayan 4 zanlı, kuyumcunun silahla karşılık vermesi üzerine kaçtı - Kuyumcunun arkasından ateş ederek yaraladığı şüpheli, Tarsus Devlet Hastanesine gidince yakalandı

Yaraladıkları kuyumcu silah çekince soygunu yapamadılar

MERSİN (AA) - Mersin'de soygun için iş yerine gelen 4 zanlıya direnirken tüfekle ateş edilmesi sonucu vücuduna saçma isabet eden kuyumcu, silahla karşılık vermesi üzerine kaçan şüphelilerden birini yaraladı.

Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi Çiftçiler Caddesi'nde kuyumculuk yapan Refik Çetinkaya'nın iş yerine üzerlerine giydikleri yağmurluklarla gelen O.A ve beraberindeki 3 kişi, av tüfeğiyle soygun girişiminde bulundu.

İş yerindeki altınlarını isteyen soygunculara direnen Çetinkaya, tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Bu sırada tezgahın altından tabancasını alması üzerine kaçan soygunculara ateş eden kuyumcu, şüphelilerden O.A'yı sırtından yaraladı.

Arkadaşları tarafından iş yerinin yan sokağında park halindeki araca kadar sürüklenerek götürülen O.A. ile diğer zanlılar bölgeden uzaklaştı.

Daha sonra Tarsus Devlet Hastanesine giden O.A. yakalandı. Zanlının tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

Hafif yaralanan kuyumcu Çetinkaya ise Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Zanlıların yaralı arkadaşlarını araca bindirip kaçma anı ise amatör kamera tarafından kaydedildi.

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HIRSIZLIKKuyumcu SoygunuMersin
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