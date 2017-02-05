Yaralanan Suriye Arap Kızılayı yetkilisi Türkiye'ye getirildi

HATAY (AA) - Ülkesinde füze saldırısı sonucu yaralanan Suriye Arap Kızılayı İdlib Merkezi sorumlusu Memnun Harbut, tedavi amacıyla Türkiye'ye getirildi.

Saldırıda yaralanan Harbut, Türk Kızılayı ekiplerince İdlib'den alındı. Suriye tarafındaki Babel Hava Sınır Kapısı'na getirilen Harbut'u, burada Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık karşıladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı tarafındaki tampon bölgeye alınan Harbut'un ilk sağlık kontrolü, Kınık tarafından yapıldı. Harbut, daha sonra sağlık ekiplerince getirildiği Hatay'da tedavi altına alındı.

Harbut, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde yattığı sırada binaya füzenin isabet ettiğini söyledi.

Kurtarıldığı esnada bilincinin kapalı olduğunu ifade eden Harbut, "Orasının Suriye Arap Kızılayı merkezi olduğunu Google dahil her tarafa bildirmiştik. Binamız, logo ve bayrakları olmasına rağmen hedef oldu. Bu savaş suçudur. Belirtilmiş olan bu yardım binası, tüm dünya tarafından bilinmekteydi. Vurulmasını kabul etmiyoruz." dedi.

Harbut, kendisine yardım elini uzatan Kınık başta olmak üzere tüm Türk Kızılayı yetkililerine teşekkür etti.

Kınık da saldırıda yaralananların bulunduğunu, durumu ciddi olan Harbut'u İdlib'den alıp ülkeye getirdiklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve tüm taraflara, binanın Suriye Arap Kızılayına ait insani yardım merkezi olduğunun bildirildiğini dile getiren Kınık, "Bu insanlık suçudur. Yapılan saldırı savaş suçudur. Bu işin hukuki çerçevesinde takibi noktasında Kızılay olarak uluslararası mercilerde, BM nezdinde girişimlerimiz olacaktır. Yaralanan kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.