Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bakara İlaç ekonomi Ümit Güler balistik füze denemesi MOSHE ALUL
Pembe balonlar umutlarla yükseldi
Balonlar umuda uçuruldu
Kadın kasap yetiştirdi en büyük ödülü aldı
Kadın kasap yetiştirdi ödülü aldı
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın
Kadınlara değer katan sigorta TEB'den
Kadınlara özel sigorta

Yaralanan Suriye Arap Kızılayı yetkilisi Türkiye'ye getirildi

- Ülkesindeki füze saldırısında yaralanan Suriye Arap Kızılayı İdlib Merkezi sorumlusu Memnun Harbut, Hatay'da tedavi altına alındı - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: - "Yapılan saldırı savaş suçudur. Bu işin hukuki çerçevesinde takibi noktasında Kızılay olarak uluslararası mercilerde, BM nezdinde girişimlerimiz olacaktır"

Yaralanan Suriye Arap Kızılayı yetkilisi Türkiye'ye getirildi

HATAY (AA) - Ülkesinde füze saldırısı sonucu yaralanan Suriye Arap Kızılayı İdlib Merkezi sorumlusu Memnun Harbut, tedavi amacıyla Türkiye'ye getirildi.

Saldırıda yaralanan Harbut, Türk Kızılayı ekiplerince İdlib'den alındı. Suriye tarafındaki Babel Hava Sınır Kapısı'na getirilen Harbut'u, burada Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık karşıladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı tarafındaki tampon bölgeye alınan Harbut'un ilk sağlık kontrolü, Kınık tarafından yapıldı. Harbut, daha sonra sağlık ekiplerince getirildiği Hatay'da tedavi altına alındı.

Harbut, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde yattığı sırada binaya füzenin isabet ettiğini söyledi.

Kurtarıldığı esnada bilincinin kapalı olduğunu ifade eden Harbut, "Orasının Suriye Arap Kızılayı merkezi olduğunu Google dahil her tarafa bildirmiştik. Binamız, logo ve bayrakları olmasına rağmen hedef oldu. Bu savaş suçudur. Belirtilmiş olan bu yardım binası, tüm dünya tarafından bilinmekteydi. Vurulmasını kabul etmiyoruz." dedi.

Harbut, kendisine yardım elini uzatan Kınık başta olmak üzere tüm Türk Kızılayı yetkililerine teşekkür etti.

Kınık da saldırıda yaralananların bulunduğunu, durumu ciddi olan Harbut'u İdlib'den alıp ülkeye getirdiklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve tüm taraflara, binanın Suriye Arap Kızılayına ait insani yardım merkezi olduğunun bildirildiğini dile getiren Kınık, "Bu insanlık suçudur. Yapılan saldırı savaş suçudur. Bu işin hukuki çerçevesinde takibi noktasında Kızılay olarak uluslararası mercilerde, BM nezdinde girişimlerimiz olacaktır. Yaralanan kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
HatayİdlibKerem KınıkSuriyeSuriye Arap KızılayıTürk KızılayıYaralı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.