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Yaralı 4 bin 500 yaban hayvanına yardım eli uzatıldı

- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yılın 7 ayında 4 bin 500 yaralı yaban hayvanı tedavi ve rehabilitasyona alındı - Yaban hayvanlarından bir kısmının tedavi süreci devam ederken, yaklaşık 2 bini ise yeniden tabiata bırakıldı - DKMP Genel Müdürü Taş: - "Yaban hayvanlarının yaralarını sarıyor, şifa bulmaları için gayretle çalışıyoruz"

Yaralı 4 bin 500 yaban hayvanına yardım eli uzatıldı

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yılın 7 ayında 4 bin 500 yaralı yaban hayvanı tedavi ve rehabilitasyona alındı. Hayvanlardan yaklaşık 2 bini, yeniden doğaya salındı.

DKMP Genel Müdürü Nurettin Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde çeşitli nedenlerle yaralanan yaban hayvanlarını tedavi ederek, tabii yaşam alanlarına yeniden kazandırdıklarını söyledi.

Tabiata uyum sağlayamayacak durumda olanların uygun hayvanat bahçelerine ve doğal yaşam parklarına yerleştirildiğini dile getiren Taş, şöyle konuştu:

"DKMP Genel Müdürlüğünce son 5 yılda yaklaşık 10 bin yaban hayvanı tedavi ve rehabilite edilerek, tabii yaşam ortamına bırakıldı. Bu yılın 7 ayında da 4 bin 500 yaralı yaban hayvanı tedavi ve rehabilitasyona alındı. Yaralı ya da güçten düşmüş yaban hayvanlarının bir kısmının tedavi ve rehabilitasyon süreci devam ederken, yaklaşık 2 bini ise yeniden tabiata kazandırıldı."

- Bütün bölge müdürlükleri bünyesinde merkez kurulacak

Bursa, Şanlıurfa, Kars, Van, Mersin, Hatay, Çankırı'daki 7 merkezde çalışmalarının sürdüğünü belirten Taş, "Her bölge müdürlüğü bünyesinde bir yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi kurmayı planlıyoruz." dedi.

Taş, "Av ve yaban hayvanı türlerinin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yaban hayvanlarının tedavi edilerek tekrar tabiata kazandırılması konusunda, kamu kurum ve kuruluşları, veteriner fakülteleri, hayvanat bahçeleri ve sivil toplum örgütleriyle imzalanan protokoller çerçevesinde iş birliği yapıyor, yaban hayvanlarının yaralarını sarıyor, şifa bulmaları için gayretle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nurettin Taş, vatandaşların, yaralı buldukları hayvanları, yetkililere haber vererek ya da tedavi merkezlerine getirerek yaban hayatını korumak için yapılan çalışmalara katkıda bulunmasını beklediklerini kaydetti.


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