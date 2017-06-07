Yaralı bulunan leylek tedavi edildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir ağacın üzerinde yaralı bulunan leylek, tedavi altına alındı.

Dombaylı Mahallesi'nde Mehmet Kurtulmuş tarafından kayısı ağacı üzerinde bitkin halde bir leylek bulundu. Vatandaşların yardımıyla ağacın üzerinden alınan leylek, Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Birol Avcı, leyleğin göğüs kısmında yara, bacaklarında ise doku zedelenmesi olduğunu söyledi.

Leyleği kendilerine getiren vatandaşlara teşekkür eden Avcı, şöyle konuştu:

"Genelde elektrik direkleri üzerinde yuva yapan leylekler zaman zaman ayaklarına yapışan cisimlerden dolayı rahat uçmadıkları için düşüp yaralanıyorlar. Bugün vatandaşlar tarafından yaralı bulunup bize getirilen leylek ölmek üzereydi. Yaralı düştüğü için çoktandır besin alamamıştı. Biz hemen su ve yem verdik ardından tedavisine başladık. Şu an müşahade altında tutuğumuz leylek iyileştikten sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4’üncü Bölge Manisa İl Şube Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliğine teslim edileceğiz."

Leyleği tedavi için getiren Mehmet Kurtuluş, leyleği bahçesindeki ağacın tepesinde gördüğünü, yanına gittiğinde de bitkin halde olduğunu ve uçmadığını fark ettiğini, bunun üzerine tedavisi için belediyenin tedavi ve rehabilitasyon merkezine getirdiğini belirtti.