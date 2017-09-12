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Yaralı çulluk tedavisinin ardından doğaya bırakılacak

BİNGÖL (AA) - Bingöl’de yaralı halde bulunan çulluk, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.Kentte bir kişi tarafından doğada yaralı bulunan çulluk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.Yapılan işlemlerin ardından...

Yaralı çulluk tedavisinin ardından doğaya bırakılacak

BİNGÖL (AA) - Bingöl’de yaralı halde bulunan çulluk, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Kentte bir kişi tarafından doğada yaralı bulunan çulluk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Yapılan işlemlerin ardından Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına götürülen çulluğun bir kanadının kırık olduğu anlaşıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Aslan Maç, yaptığı açıklamada, veteriner tarafından tedavi edilen çulluğun bir hafta hayvan barınağında tutulacağını söyledi.

Maç, çulluğun bir haftanın ardından iyileşip uçması halinde doğaya bırakılacağını ifade etti.


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BİNGÖLçullukYaralı
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