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Yaralı kaya kartalı tedavi edilecek

- Erzincan’da yaralı halde bulunan kaya kartalı, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi

Yaralı kaya kartalı tedavi edilecek

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da yaralı halde bulunan kaya kartalı tedavi edilecek.

Işıkpınar Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Varlı, mahalledeki su arızasına bakmak için gittiği arazide kanadı ve ayağından yaralanmış halde kaya kartalı buldu.

Varlı önce evine götürdüğü kaya kartalını daha sonra tedavisinin yapılabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şubesine teslim etti.

Yaralı kartala evinde yiyecek ve su verdiğini ifade eden Varlı, "Önce biraz gagalamaya başladı ama şimdi dostuz. Şunları niye vuruyorlar anlamıyorum. Bunun sütü yok. Eti yenmez. Ne istiyorlar bu güzelim hayvandan. Bildiğim kadarıyla nesli de tükenmek üzere ve koruma altında olan bir tür. Herkesin bu duyarlılığı göstermesini diliyorum." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürü Uğur Önel de yaralı kartalı, tedavisi yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakacaklarını bildirdi.

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ErzincanTedaviYaralı Kartal
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