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Yaralı köpeğe polisler sahip çıktı

- Bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen köpek, Bilecik Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerine teslim edildi

Yaralı köpeğe polisler sahip çıktı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, karayolunda yaralı halde bulunan köpeğe polis ekipleri sahip çıktı.

İhbar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Bilecik-Osmaneli karayolunun 22. kilometresinde bir köpeği yol ortasında yaralı halde buldu.

Bitkin olduğu gözlenen köpeğe su veren, güneşten korunması için bir tabela aracılığıyla gölgelik yapan polis ekipleri, durumu Bilecik Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine bildirdi.

Polisler, başından ayrılmadıkları yaralı köpeği, olay yerine gelen belediye görevlilerine teslim etti.

Köpeğin bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin ediliyor.


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