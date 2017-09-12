Yaralı köpeği hayvansever genç kurtardı

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde bir sürücünün çarparak kaçtığı yaralı köpek, hayvansever genç sayesinde tedavi altına alındı.

Gencin yol kenarında yaralı bulduğu köpek, tedavi edilmek üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi Geçici Başı Boş Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Hassa-Gaziantep karayolunun Aktepe Mahallesi mevkisinde bir araç sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine çarptı.

Alışveriş için markete giderken yaralı köpeği gören 25 yaşındaki Ferhat Çörtük yetkilileri aradı. Yetkililer tarafından rehabilitasyon merkezine götürülen köpek burada tedavi altına alındı.

Ferhat Çörtük, yaralı köpeği görünce durumuna çok üzüldüğünü söyledi.

Hayvanı orada öylece bırakmaya vicdanının el vermediğini aktaran Çörtük, "Köpeği güneşten korumak için üzerini kartonla kapattım. Aç ve susuz kalmaması için ekmek ve su verdim.'' dedi.

İnsan ve hayvan ayrımı gözetmeksizin bütün canlılara kıymet verilmesi gerektiğini belirten Çörtük, yaralı köpeğin en kısa zamanda tedavi edilerek eski sağlığına kavuşması ümidini ifade etti.