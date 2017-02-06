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Yaralı kurt tedavi altına alındı

- Van'ın Gevaş ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, YYÜ Yaban Hayatı Koruma, Rehabilitasyon, Araştırma ve Uygulama Merkezine getirildi

Yaralı kurt tedavi altına alındı

VAN (AA) - Van'ın Gevaş ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, tedavi altına alındı.

İlçede yol kenarında, bir aracın çarpması sonucu yaralanmış bununan kurt, polis ekiplerinin durumu bildirmesiyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayatı Koruma, Rehabilitasyon, Araştırma ve Uygulama Merkezine getirildi.

Merkez Müdürü Loğman Aslan, yaptığı açıklamada, tedavisine başlanılan kurdun ön sol ayağında kırık tespit ettiklerini söyledi.

Kurdun tedavisinin başarılı şekilde yapıldığını anlatan Aslan, "Şu an için tedavisi iyi gidiyor. Büyük ihtimalle doğaya dönemezse de bir hayvanat bahçesinde yaşayacak duruma gelir." dedi.

Aslan, "İyileşme sürecini sonuna kadar takip edeceğiz. Hayvanlarda oluşan kırıkların tedavisi uzun sürüyor. Bu kapsamda yaban hayvanlarının tedavisinin en kısa sürede yapılıp, doğal yaşam alanlarına bırakılması gerekiyor." diye konuştu.

Yaban hayatını korumak üzere tüm bölgeye hizmet verdiklerini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Merkezimizde avcıların vurduğu 3 kaya kartalı, 1 arı şahini ve 1 kerkenezin tedavilerini yapıyoruz. Bu hayvanları tedavileri bitince doğal yaşam alanlarına bırakacağız. Bazı hayvanlar doğaya rehabilite olamıyor. Onları da hayvanat bahçelerine teslim ediyoruz. Bu mevsimde trafik kazalarına bağlı yaralanmalar daha fazla oluyor. Yaban hayvanların korunmasına yönelik algıyı belli miktarda yükselttik. Vatandaşlarımız yaban hayvanlarının vurulmaması gerektiğini artık biliyor. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüyle ortaklaşa çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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