Yaralı leylekleri besleyerek göçe hazırlıyor

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Samsun'un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaralı leylekleri tedavi ederek iyileştiren bölgede görevli veteriner hekim Paria Tabatabaei, uzun göç yolculuğu sırasında güçsüz düşmemeleri için leylekleri özel olarak besliyor.

Afrika'dan mart ve nisan aylarında Türkiye'ye göç eden leyleklerin bir bölümü yazı Kızılırmak Deltası'nın etrafında bulunan köylerde geçiriyor. Camilere, elektrik direklerine, evlerin çatılarına ve ağaçlara kurdukları yuvalarda yaşayan leyleklerden bazıları yuvadan düşerek ya da yüksek gerilim hatlarına takılarak yaralanıyor.

Yaralı leylekler diğer yaban hayvanları ve göçmen kuşlar gibi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin içinde bulunan veteriner kliniğinde tedavi ediliyor.

- Bu yıl yaralanan 8 leylek tedavi edildi

Klinikte görevli, ailesi yıllar önce İran'dan Türkiye'ye göç eden veteriner hekim Tabatabaei, AA muhabirine, bu yıl elektrik direklerine çarparak yaralanan 8 leyleğin klinikte tedavi gördüğünü söyledi.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Türkiye'de en aktif leylek popülasyonunun bulunduğu yer olduğunu anlatan Tabatabaei, "Leylekler ağırlıklı olarak direklere veya elektrik hatlarına takılarak yaralanıyor. Genellikle kanatlarının belli bir bölgesinde yaralar oluyor. Elektrik çarpmasından dolayı vücutlarında büyük yanıklar oluşuyor. Yoğun bir sıvı tedavisi uyguluyoruz. Hassas bir süreçten geçiyorlar, hemen hemen her gün leyleklere yaraları iyileşene kadar pansuman yapılıyor." dedi.

Bazı leyleklerin kanatlarının tamamen kırık olduğunu ifade eden Tabatabaei, bu yıl kliniğe 8 leylek getirildiğini, 6'sını yeniden doğaya salacaklarını aktardı.

Leyleklerin ağustos ve eylül ayında geldikleri bölgelere yeniden göç ettiğini belirten Tabatabaei, "Tedavisi biten leylekleri yoğun bir şekilde beslemeye tabi tutuyoruz, göçe hazırlamak için. Çünkü tamamen iyileştiler ve doğaya salınacak hale geldiler. Ama tedavi süresince güçsüz düştükleri için kilo kaybı yaşadılar. Şimdi bunları özel olarak besleyerek göçe hazırlıyoruz. Yeniden göç etmeleri için doğaya salacağız." ifadesini kullandı.